Una colonia de Ibis Eremita anida en las faldas de Vejer: podrás verlos volar desde este mirador

Vejer y Barbate cuentan con la primera colonia silvestre que se establece en Europa en los últimos 500 años de esta especie en peligro crítico de extinción

La Sociedad Gaditana de Historia Natural ha compartido en sus redes sociales unas fotografías que demuestran que los ibis eremitas ya están asentándose para anidar un año más en La Barca de Vejer. “Se están observando las primeras cópulas y, al menos 7 individuos están ya pasando la noche en el tajo”, confirman.

Para poder contemplar a estas aves podrás hacerlo desde el mirador situado frente a la colonia y así disfrutar de sus idas y venidas. Además, gracias a este observatorio de aves de La Barca de Vejer, podrás contemplar la colonia del Ibis Eremita y “cómo van creciendo nuestros olmos resistentes a la grafiosis”, indican.

Gracias a estes mirador, cada vez son más los ornitólogos y turistas que visitan esta zona, convirtiéndose también en un punto turístico más del municipio. Este proyecto se llevó a cabo a través de la Sociedad Gaditana de Historia Natural en coordinación con la delegación de Medio Ambiente de la Junta y el Ayuntamiento.

Mirador en La Barca de Vejer para observar los ibis eremitas / Ayuntamiento de Vejer

Proyecto Eremita

El ibis eremita es un ave de la familia de los treskiornitidos junto a los moritos y espátulas. Vive en zonas semiáridas, alimentándose en los pastizales de invertebrados como escarabajos, gusanos o caracoles y cría en colonias en acantilados naturales o en antiguas edificaciones.

Hace varios siglos vivía en casi todos los países de la cuenca mediterránea, pero poco a poco se fue extinguiendo de gran parte de su área de distribución histórica hasta quedar hoy en día solo una colonia salvaje en la costa atlántica de Marruecos constituida por algo más de un centenar de parejas. Por ello se la llegó a considerar por la IUCN como “en peligro crítico de extinción” y una de las 10 aves más amenazadas del mundo.

En 2003 comenzó el Proyecto Eremita, una iniciativa del Zoobotánico de Jerez y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Su objetivo era establecer una población silvestre en la comarca de La Janda a partir de los numerosos ejemplares que había en cautividad en los zoos europeos. Desde entonces, muchas aves nacidas en el Zoo de Jerez y en otros zoos europeos han sido liberadas, estableciéndose la primera pareja en libertad en el Tajo de Barbate en 2008. En 2011 se formó por primera vez una pequeña colonia en los cortados rocosos de la Barca de Vejer, que constituye hoy en día el principal núcleo y en 2014 comenzaron a criar en la Torre de Castilnovo, en Conil, siendo estos los únicos lugares donde cría en Europa esta especie. La Sociedad Gaditana de Historia Natural ha colaborado con el Proyecto Eremita desde sus comienzos, promoviendo acciones como la construcción de este observatorio, que ha sido posible gracias al apoyo económico de Red Eléctrica de España.