El curioso café tipo cabaret con el piano de Alex O'Dogherty en una localidad de Cádiz

Cada vez son más los bares, restaurantes y cafeterías que apuestan por ofrecer un concepto innovador y creativo que atraiga a los clientes. En la provincia de Cádiz es posible encontrar cafeterías en las que sientas que te trasladas a otra época, como este nuevo concepto que está triunfando en San Fernando. Sugar Café es una cafetería al más puro estilo cabaret donde sentirás que estás en otra época totalmente distinta gracias a su original decoración.

Sara Fornell ha creado este concepto y busca que este local sea una referencia en la Bahía de Cádiz para ofrecer espectáculos en este espacio tan original. Como padrino de este local, Sugar Café contó con la presencia de Alex O'Dogherty para inaugurar el escenario que preside esta cafetería. El actor y humorista español ha querido aportar su granito de arena y ha donado su piano blanco con rayas negras a este pintoresco lugar. Por lo que si has pasado alguna tarde en Sugar Café habrás podido ver este instrumento tan personal del artista.

Sugar Café cuenta con unos meses de apertura y la acogida no ha podido ser mejor. La idea de crear el escenario tipo cabaret es para que haya variedad de espectáculos y pueda llegar a ser un lugar de referencia cultural en San Fernando. De hecho, este local ofrece una amplia programación para que tus tardes y noches sean diferentes. Para conocer las diferentes actuaciones podrás echarle un vistazo a su Instagram para no perderte ninguna de ellas. Como no hay nada mejor que un café, dulces recién hechos y piano en directo para disfrutar de una magnífica tarde de domingo en este apasionante lugar situado en la calle Hermanos Laulhé, número 18.