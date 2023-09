Dos cuentas de Instagram para enamorarte más de Cádiz

Cuando un lugar inspira magia, encanto, belleza y mucho duende, no es difícil enamorarse. Aunque para algunos la relación con Cádiz sea de amor-odio, para otros puede tratarse de un amor platónico; mientras que para los más enamoradizos podría ser la tierra con la que jurarse amor eterno. Esta tierra despierta los cinco sentidos y aquellos que han tenido la suerte de recorrer algunos de los rincones especiales de la provincia, lo sabe.

Casi sin saberlo y, algunas veces, sin claras intenciones, las redes sociales se convierten en cómplices de estas ciudades a la hora de mostrar a todos los seguidores sus encantos más secretos. Playas paradisíacas, atardeceres mágicos, chiringuitos, lugares recónditos, gastronomía y curiosidades, son algunas de las imágenes con las que nos emocionaremos en las redes sociales. Desde Cadizfornia te traemos cuatro cuentas de Instagram más inspiradoras de Cádiz.

Cadizturismo

Con 99.600 seguidores, esta cuenta oficial del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz comparte, con un humor peculiar, las curiosidades y datos que probablemente muchos no conocían sobre la provincia. Además de mostrar unas fotografías y vídeos increíbles que muestran los encantos de esta tierra situada al sur de España, le acompañan descripciones alegres, simpáticas y con mucho humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Turismo provincia de Cádiz (@cadizturismo)

Inandout.cadiz

Su descripción lo dice todo, fotografiar Cádiz es uno de los placeres más satisfactorios y por eso comparte fotografías de la provincia (in) y algún que otro destino (out). 17.900 seguidores avalan esta original y creativa cuenta de Instagram. Además aman su contenido, el cual muestra no solo a través de fotografías, también a modo de vídeos muy breves pero que lo dicen todo. Uno de los últimos que ha compartido es uno en el que se muestran algunos de los encantos de la capital gaditana junto a la música de Jorge Drexler dedicada a Cádiz.