Carnaval de Chiclana 2026: programa completo de actos, degustaciones gastronómicas, actuaciones y horarios

Desde este sábado, 14 de febrero, y hasta el 22 de febrero, podrás disfrutar de una gran variedad de actos, actuaciones, citas gastronómicas y pasacalles

Con la presentación del Cartel Oficial del Carnaval de Chiclana 2026, se marcaba el inicio de la gran fiesta carnavalesca programada para este sábado, 14 de febrero, y que se desarrollará hasta el 22 de febrero. Para disfrutar de los diferentes actos, actuaciones y degustaciones gastronómicas, se ha diseñado un completo y variado programa en diferentes escenarios de la localidad.

La Carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río, las diferentes Asociaciones de la localidad implicadas en esta fiesta, el Carnaval en las Peñas, el Carrusel de Coros, pasacalles y la Gran Cabalgata del Humor por las calles de Chiclana, serán el epicentro festivo de la localidad. Consulta toda la programación para no perderte nada:

SÁBADO 14 DE FEBRERO

12:00 a 14:30 horas. ‘Muestra de Tanguillos’ de Carnaval. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río.

Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río. 13:00 horas. Menudá Popular. Lugar: Ctra. Medina, 68. Organiza: AVV. Rafael Alberti.

16:00 a 19:15 horas. ‘ Muestra de Tanguillos’ de Carnaval. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río.

Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río. 19:30 horas. ‘ XVI Encuentro de Bailes de Carnaval’ . Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río.

. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río. 21:15 horas. Actuaciones carnavalescas: cuarteto infantil de Chiclana ‘Te lo cuento del revés’ y coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz’. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río.

23:00 horas. ‘Fiesta de carnaval en la carpa’ DJ Romey. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

13:00 horas. Imposición de Insignia de Carnaval a D. José Manuel Parra Sánchez . Pregón de Carnaval a cargo de D. Julio Aragón Leira. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río.

. Pregón de Carnaval a cargo de D. Julio Aragón Leira. Lugar: Carpa Anfiteatro de la Alameda del Río. 13:00 horas. Degustaciones gratuitas en el anfiteatro de la Alameda del Río : Langostiná Popular, Papas aliñás, chicharroná, magretá y pimientos asados.

: Langostiná Popular, Papas aliñás, chicharroná, magretá y pimientos asados. Actuaciones carnavalescas: comparsa infantil ‘Las Traviesas’, chirigota callejera ‘Los amos del mundo’, comparsa infantil de Barbate ‘Las Marmotas’ y chirigota de Chiclana ‘Los que la tienen de mármol’.

MARTES 17 DE FEBRERO - Carnaval en las Peñas

Peña carnavalesca Perico Alcántara , calle Paciano del Barco, 2. A las 19:00 horas. Comparsa infantil de Chiclana ‘Las Traviesas’, cuarteto infantil de Chiclana ‘Te lo cuento del revés’, chirigota callejera ‘Las Hinchapelotas’

, calle Paciano del Barco, 2. A las 19:00 horas. Comparsa infantil de Chiclana ‘Las Traviesas’, cuarteto infantil de Chiclana ‘Te lo cuento del revés’, chirigota callejera ‘Las Hinchapelotas’ Peña carnavalesca chiclanera ‘Hombres del campo’, calle Iro, 49. A las 19:00 horas. Coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz’, chirigota infantil de Chiclana ‘Las Peloteras’

MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO - Carnaval en las Peñas

Peña carnavalesca Perico Alcántara , calle Paciano del Barco, 2. A las 20:00 horas. Comparsa infantil ‘Las Traviesas’, chirigota infantil de Chiclana ‘Las Peloteras’.

, calle Paciano del Barco, 2. A las 20:00 horas. Comparsa infantil ‘Las Traviesas’, chirigota infantil de Chiclana ‘Las Peloteras’. Peña carnavalesca chiclanera ‘Hombres del campo’, calle Iro, 49. A las 20:00 horas. Coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz’, cuarteto infantil ‘Te lo cuento del revés’.

JUEVES 19 DE FEBRERO - Carnaval en las Peñas

Asociación cultural carnavalesca el Tatachin de la Frontera, calle Cristo Humildad y Paciencia, 2. A las 18:00 horas. Comparsa infantil de Chiclana ‘Las Traviesas’, coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz’, chirigota infantil de Chiclana ‘Las Peloteras’, cuarteto infantil de Chiclana ‘Te lo cuento del revés’, chirigota ‘Las Hinchapelotas’, chirigota ‘Los Amos del Mundo’, chirigota callejera ‘Los Soñadores’ y chirigota callejera ‘No nos pueden ver’.

VIERNES 20 DE FEBRERO

16:30 horas. XXVIII Pasacalles infantil . Recorrido: aparcamiento campo de fútbol, calle Goya, San Antonio, Mendizabal, plaza de Andalucía, plaza de España, alameda del Río, la Plaza, Mendaro, plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, La Fuente y llegada al Anfiteatro de la Alameda del Río.

. Recorrido: aparcamiento campo de fútbol, calle Goya, San Antonio, Mendizabal, plaza de Andalucía, plaza de España, alameda del Río, la Plaza, Mendaro, plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución, La Vega, La Fuente y llegada al Anfiteatro de la Alameda del Río. 19:00 horas. Pasacalles de agrupaciones callejeras por las calles del centro.

20:30 horas. Gran Carrusel de Coros. Coro de Cádiz ‘ADN’ de Luis Rivero, Coro de Cádiz ‘El Sindicato’ de Julio Pardo, Coro de Cádiz ‘Las Mil Maravillas’ de Antonio Bayón, Coro de Chiclana ‘La Ciudad Perfecta’ de Jesús Rivera y Álvaro García, Coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz, de Juan Antonio y Luis Ramón Gutiérrez. Recorrido: calle La Vega, Padre Caro, La Plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución.

Coro de Cádiz ‘ADN’ de Luis Rivero, Coro de Cádiz ‘El Sindicato’ de Julio Pardo, Coro de Cádiz ‘Las Mil Maravillas’ de Antonio Bayón, Coro de Chiclana ‘La Ciudad Perfecta’ de Jesús Rivera y Álvaro García, Coro infantil de Chiclana ‘La Perla de Cádiz, de Juan Antonio y Luis Ramón Gutiérrez. Recorrido: calle La Vega, Padre Caro, La Plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución. 22:00 horas. Fiesta de carnaval en la carpa. Grupo After Five.

23:30 horas. DJ Álvaro Narváez.

SÁBADO 21 DE FEBRERO

14:00 horas. Actuaciones carnavalescas: chirigota infantil de Chiclana ‘Las Peloteras’, Cuarteto de Cádiz ‘Crónica de una muerte más que anunciada’.

17:00 horas. Gran Cabalgata del Humor con salida en Avda. Juan Carlos I.

20:00 horas. Entrega de reconocimientos de cabalgata del humor.

21:30 horas. Actuación carnavalesca comparsa de Cádiz ‘DSAS3’

23:00 horas. Fiesta de carnaval en la carpa. DJ Fran Rodríguez.

DOMINGO 22 DE FEBRERO