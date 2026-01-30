El Carnaval de Chiclana 2026 ya cuenta con su cartel

El alcalde de Chiclana, José María Román, presidió el acto de presentación del cartel anunciador y de la programación del Carnaval de Chiclana 2026, que se celebrará del 14 al 22 de febrero. En este sentido, durante el acto, en el que también estuvieron presentes el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, representantes de las asociaciones y peñas carnavalescas de la ciudad, y el pregonero, Julio Aragón, el regidor dio a conocer que se impondrá la Insignia del Carnaval a José Manuel Parra Sánchez.

En relación al cartel, se trata de una imagen elaborada por las chiclaneras Elisa Vela y Marien Otero, en la que aparecen una mujer y un niño disfrazados delante del Templete de la Música en la Alameda del Río, con papelillos, serpentinas, máscaras, pitos y otros instrumentos de las agrupaciones, además de una reseña de las peñas y entidades del Carnaval de Chiclana.

Por otro lado, José María Román aprovechó la ocasión para felicitar a las cuatro agrupaciones de Chiclana que han pasado a los cuartos de final del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. “Y, por supuesto, felicitar a José Manuel Parra por ese merecido reconocimiento, que es la Insignia del Carnaval de Chiclana. Una persona muy querida, al igual que sucede con el pregonero”, comentó.

Cartel anunciador del Carnaval 2025.

Por su parte, Fede Díaz destacó que el resultado del carnaval de este año “viene de un trabajo continuo y de la mano entre el Ayuntamiento, las peñas y las personas del carnaval durante todo el año". El edil reseñó que tendrá una buena programación, “porque partimos de una base muy buena, con unas agrupaciones magníficas y con una cantera de diez. Nuestra gente y nuestras agrupaciones aportan ya una gran calidad”.

Así, el Carnaval de Chiclana contará, entre otras, con las actuaciones de la comparsa de Jesús Bienvenido, la comparsa de Manolo Cornejo o la chirigota del Sheriff. Además, en el carrusel de coros estarán el de Chiclana, el infantil (único en esta modalidad de la provincia de Cádiz), el de Julio Pardo, el de Antonio Bayón y el de Luis Rivero.

Fede Díaz mostró su satisfacción por esta programación. “Todo está hecho con calidad y con gente muy nuestra, de Chiclana”, dijo, para posteriormente invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de esta fiesta.

Finalmente, José Manuel Parra agradeció al alcalde y al delegado la designación como Insignia del Carnaval. “Estoy muy contento porque es lo soñado por cualquier carnavalero de Chiclana”, afirmó Parra, quien recordó que “hace unos años recibí el Langostino de Plata de la Peña Hombres del Campo y en 2025 tuve la oportunidad de participar en el pregón de Antonio de la Llave. Y que ahora tenga este reconocimiento es para estar más que contento”.