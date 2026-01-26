Chiclana: La Peña Carnavalesca Perico Alcántara convoca el IV Premio Pepe Moreno

La Peña Carnavalesca Perico Alcántara vuelve a convocar el Premio Pepe Moreno, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chiclana y que alcanza su cuarta edición. Así lo anunció el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, quien compareció en rueda de prensa junto a integrantes de la Peña Perico Alcántara en sus instalaciones de la calle Paciano del Barco. De esta forma, el galardón volverá a ser un reconocimiento al ingenio carnavalesco y tiene como principal objetivo recordar la figura de este aficionado chiclanero como fue Pepe Moreno.

Así, bajo la idea ‘detalle más carnavalesco’, se tendrá en cuenta todo tipo de posibilidades para optar al premio, es decir, desde una letra hasta un disfraz, pasando por un cartel, una actuación, o la labor de una entidad en pro del Carnaval chiclanero. El jurado, designado por la Peña Perico Alcántara entre sus socios y otras personas del ámbito asociativo e informativo de la ciudad, actuará de oficio, por lo que no se abre un plazo de inscripción, de forma de cualquier persona o entidad puede poner en conocimiento del mismo cualquier elemento susceptible de ser premiado.

Durante la presentación, Fede Díaz destacó que “alcanzamos ya la cuarta edición de un premio tan entrañable para la Peña Perico Alcántara como éste en honor a Pepe Moreno”. Para posteriormente agradecer a esta entidad su implicación en esta fiesta, “no solo ahora en febrero, sino durante todo el año, gracias a la gran cantidad de eventos que organiza, sobre todo, desde la inauguración de la sede en la calle Paciano del Barco”.

Por su parte, el presidente detalló cómo funciona este premio, en el que el jurado está compuesto por personas de la cultura y la prensa, “todos ellos amantes del Carnaval”. “Premiamos un ‘detalle carnavalesco’, que sirva para que el Carnaval de Chiclana siga hacia arriba”, subrayó Pepe Ruiz, quien añadió que “este goza de muy buena salud, con un nivel importante de sus agrupaciones”.

Hay que recordar que la primera edición del Premio Pepe Moreno, consistente en un trofeo creado por el artista José Antonio Barberá, recayó en la chirigota femenina ‘Las graduadas’; en la segunda edición fue para la labor de difusión del Carnaval del CEIP La Atlántida; y en la tercera y última edición el pasado año, el premio fue para la chirigota ‘Los naturales del callejón Borreguito’.