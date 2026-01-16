El Ayuntamiento de Chiclana abre el plazo para el concurso de parejas, grupos y carrozas para la Cabalgata del Humor

Con motivo de la celebración del Carnaval de Chiclana, entre el 14 y el 22 de febrero, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Fiestas, organiza, un año más, el certamen de grupos, carrozas y parejas para la Cabalgata del Humor, que está prevista que se desarrolle el próximo 21 de febrero. En ella podrán participar personas mayores de 18 años que formalicen la solicitud en forma y tiempo, en las modalidades de parejas, grupos y carrozas.

“El objetivo de este certamen es potenciar la participación de agrupaciones y carrozas en la Cabalgata del Humor”, explica el responsable del área Fede Díaz, quien destaca que “se trata de uno de los eventos más multitudinarios del Carnaval de Chiclana y que volverá a celebrarse en el segundo sábado de las fiestas”.

Así pues, las personas y agrupaciones que quieran tomar parte podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 6 de febrero a las 14.30 horas, mediante el email inscripciones@tematic.es. Además, también podrán hacerlo en las oficinas de Tematic Eventos, sitas en el Centro de Negocios Iro (c/ Fernando de Magallanes).

Hay que destacar que el jurado del certamen puntuará los disfraces en diversas fases del recorrido, puntuando la confección, el diseño, los complementos, el ambiente carnavalesco, la novedad y la originalidad de los disfraces. Una vez acabado el itinerario de la cabalgata, se levantará acta del resultado de las puntuaciones y se hará público el fallo, siendo inapelable.

En lo que a los reconocimientos se refiere, cabe reseñar que la mejor pareja recibirá 100 euros; mientras que en la modalidad de grupos se galardonará al mejor disfraz con un total de 300 euros, mientras que el segundo percibirá 250 euros, el tercero 200 euros y el cuarto clasificado obtendrá un premio de 150 euros. Finalmente, las carrozas más elaboradas se reconocerán con 500, 300 y 200 euros, al primero, segundo y tercer premio, respectivamente.

“Animar a las agrupaciones, peñas, asociaciones, grupos de amigos y familias a participar en este certamen y, por supuesto, a que se disfracen durante las jornadas festivas”, comenta Fede Díaz, quien añade que “desde el gobierno municipal seguimos trabajando, junto a las peñas y todas las personas que componen el Carnaval de Chiclana, para potenciarlo, seguir engrandeciéndolo y poder contar con un gran ambiente”.