Julio Aragón Leira, pregonero del Carnaval de Chiclana 2026

El alcalde de Chiclana, José María Román, presentó al pregonero del Carnaval de Chiclana 2026, Julio Aragón Leira, en un acto en el que también estuvo presente el delegado municipal de Fiestas, Fede Díaz, así como familiares del pregonero. “Agradecer a Julio que haya aceptado esta responsabilidad y también a la familia su apoyo, porque van a ser muchos ratos que se quitará de sus seres queridos para poder preparar el pregón”, declaró el alcalde.

Asimismo, se mostró convencido en que el Carnaval de Chiclana “se va consolidando poco a poco, gracias a la labor que realiza las peñas y el trabajo coordinado entre todas las partes para contar con actividades durante buena parte del año”.

Por su parte, Fede Díaz destacó que Julio “es una persona muy vinculada al Carnaval de Chiclana y a la Peña Hombres del Campo desde pequeño, puesto que a ella pertenece su padre. Además, ha sido componente de comparsas de autores como Juan Carlos Aragón, Antonio Martín y Tino Tovar, con el que estuvo hasta su última participación en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla”.

Por último, Julio Aragón afirmó que está muy orgulloso "por pregonar en Chiclana, porque yo empecé muy niño en este mundo. Y, aunque he estado mucho tiempo en el Carnaval de Cádiz, nunca me he olvidado de Chiclana, colaborando con las agrupaciones juveniles de mi ciudad”. Para añadir que “siento ahora mismo una mezcla de alegría y responsabilidad enorme, porque para mí el carnaval es una parte importante de mi vida y mis mejores amigos y mayores vivencias han sido con él”.

Julio Aragón Leira

Julio Aragón Leira es un comparsista que a sus espaldas lleva el bagaje de más de 30 años como componente de agrupaciones de grandes autores, como los Villegas, los hermanos Alcántara, Tino Tovar, Antonio Martín, Juan Carlos Aragón o Luis Rivero. Ha sido condecorado por la Peña Hombres del Campo (peña donde ha crecido) con el Langostino de Plata, así como el Ladrillito de Colorao hace pocos años.

Profesionalmente vinculado a la aeronáutica y a la organización de eventos, actualmente es gerente del restaurante de la Rana Verde.

Tras una fructífera trayectoria en el carnaval, desde hace un tiempo Julio Aragón se dedica a la cantera con la chirigota infantil de la peña Tatachin de la Frontera.