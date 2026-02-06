El Campero está presente en el Andalucia Sunshine Tour, el mayor concurso internacional de salto de caballo que se celebra en Vejer

Vejer de la Frontera se convierte, un año más, en el epicentro del salto ecuestre internacional con una cita imprescindible que se celebra del 15 de enero al 26 de marzo, en el marco de la XXXI edición del Andalucía Sunshine Tour, en las instalaciones de la Dehesa Montenmedio. Asimismo, estará presente en otoño del 13 de octubre al 8 de noviembre en el Andalucía October Tour, en la misma ubicación.

Un evento de referencia para los aficionados a esta disciplina que cuenta, en esta edición, con la presencia temporal del restaurante El Campero, auténtico templo del atún rojo en Barbate y firme defensor de la tradición milenaria de la pesca de almadraba, durante la celebración del concurso. Esta propuesta efímera se suma a su restaurante original, El Campero de Barbate, y acompaña, así, a público, prensa y profesionales del sector ecuestre a lo largo de la edición del Andalucía Sunshine Tour, en Vejer de la Frontera.

Considerado un verdadero lugar de peregrinaje gastronómico, El Campero ha logrado elevar el atún rojo a la categoría de joya culinaria, reinterpretando técnicas ancestrales e incorporando los matices de la cocina contemporánea. Fundado en 1978 por José “Pepe” Melero, el restaurante ha hecho de la tradición su seña de identidad, ofreciendo en sus mesas desde cortes nobles como el tarantelo, la parpatana o el descargamento, hasta elaboraciones menos convencionales con morrillo, hígado e incluso la piel del atún. Bajo la dirección gastronómica de Julio Vázquez, miembro de la familia de El Campero desde 2004 y al mando del equipo de cocina desde 2017, el restaurante ha mantenido su esencia e identidad sin perder ese carácter propio que le ha hecho legendario.

De este modo, El Campero acompaña a visitantes y aficionados con una propuesta gastronómica formada por una carta de 45 platos. En ella conviven grandes clásicos del restaurante, como la mítica Tosta de atún y trufa, el Carpaccio de paladar con sorbete de lima y albahaca, el Sashimi de ventresca “toro” aburi con yema de erizo o la Trilogía de sashimi de lomo, tarantelo y ventresca, con elaboraciones calientes de la cocina andaluza y gaditana más tradicional. Entre estas últimas destacan recetas de toda la vida como el Atún con tomate, el Atún encebollado, el Corazón de atún a la plancha o aliñado, las Costillas de atún asadas o la Facera o carrillada con salsa de Oporto.

Uno de los eventos ecuestres más importantes a nivel mundial

El Andalucía Sunshine Tour, se confirma como una cita clave y una plataforma imprescindible para el salto de obstáculos a nivel internacional. Esta XXXII edición cuenta con una alta previsión de participación, con la presencia de jinetes, propietarios y equipos técnicos procedentes de distintos países, así como numerosos visitantes interesados en esta disciplina deportiva.

El evento refuerza la imagen de Andalucía como destino de turismo deportivo de primer nivel y suma, en esta edición, un valor añadido con la presencia de El Campero, que contribuye a enriquecer la experiencia global del circuito y a proyectar la identidad gastronómica de la provincia en un contexto internacional.

Esta cita anual con el mundo del caballo tiene dos fechas clave: una primera, del 3 de febrero al 22 de marzo, en la que se celebra el Andalucía Sunshine Tour, y una segunda, del 13 de octubre al 8 de noviembre, cuando tendrá lugar el Andalucía October Tour.

Una vista privilegiada y una selección de 45 platos

El Campero goza de un enclave privilegiado dentro de la dehesa, desde el que contemplar las pruebas hípicas mientras se disfruta de la imponente belleza de los caballos. Una experiencia que se completa alrededor de la mesa, degustando algunos de los platos más icónicos de su carta, cuidadosamente seleccionados para vivir en primera línea uno de los eventos ecuestres más relevantes a nivel mundial.

La propuesta gastronómica reúne 45 opciones pensadas para saborear el momento, con entrantes que rinden homenaje al atún de almadraba, como la mojama o la hueva curada de atún salvaje. Tampoco faltan sus guisos más emblemáticos, entre ellos el mormo de atún encebollado, ni algunos de sus platos calientes más reconocidos, como el morrillo a la plancha o la costilla de atún asada. Una experiencia deportiva y gastronómica que conecta tradición, paisaje y emoción en un entorno único.