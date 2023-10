La prensa británica se fija en los atractivos de Cádiz mientras desaconseja visitar Sevilla

Los medios internacionales como The Guadian, The Times o el tabloide británico Daily Mail han sido algunos de los que han resaltado en varias ocasiones los encantos de la provincia de Cádiz. Sin embargo, parece que no están igual de contentos con la capital hispalense que, en esta ocasión, se ha llevado la peor parte. Una publicación en el tabloide británico Daily Mail, por el presentador escocés y experto en cultura popular, Nick Ede, ha desatado el malestar por parte de los sevillanos ya que etiqueta a la ciudad como “muy turística, un poco vulgar y ciertamente no está fuera de lo común”. Unas palabras que han generado un gran debate sobre la visión que tienen los británicos sobre Sevilla.

Sin embargo, la prensa británica siempre ha tenido buenas palabras para Cádiz. De hecho, el mismo Daily Mail, uno de los periódicos más leídos en Reino Unido, publicó un reportaje con recomendaciones para visitar la ciudad en 48 horas, destacando la historia de la ciudad gaditana, sus playas y el carnaval de Cádiz. Entre sus recomendaciones también destacó la visita a la Torre Tavira y hacer una parada gastronómica en el Mercado de Abastos de Cádiz por la mañana. Mientras que por la tarde recomendaba pasear por la Alameda, el Parque Genovés y visitar el Museo de Cádiz. En cuanto al segundo día en la ciudad gaditana aconsejaba comenzar el día desde la playa de La Caleta, contemplar el castillo de San Sebastián y recorrer el de Santa Catalina.

De igual manera, los medios británicos se han fijado en varias ocasiones en la gastronomía de Cádiz, recomendando los mejores restaurantes de la capital gaditana para degustar los platos más típicos de esta tierra de sabores. De hecho, en una recopilación de los diez lugares que no te puedes perder en Cádiz, según The Guardian, no faltaba pasear por el histórico Mercado Central de Abastos y visitar Casa Manteca para “probar chicharrones, queso payoyo y una copa de vino Garum”. Mientras que otros de sus atractivos es el Café Royalty y el restaurante Faro como ejemplo de la alta cocina.

Estos son solo algunos de los ejemplos de las recomendaciones que ha hecho la prensa británica en los últimos años sobre Cádiz, demostrando que sienten un flechazo por el rincón más al sur de España. Así lo demostró The Guardian con la guía publicada para enamorarse de Cádiz. De momento parece ser que los británicos sienten un cariño especial por la capital gaditana.