A vueltas con lo sucedido en El Sadar

Han pasado unos cuantos días pero Álvaro Cervera no olvida lo acontecido el El Sadar contra Osasuna. Su Cádiz no le gustó lo más mínimo. No lo ocultó en la posterior rueda de prensa y tampoco lo hace ahora.

“Habrá que ver cómo competimos ante el Granada, pero el último antecedente, en Pamplona, no me gustó nada. Hemos tenido momentos buenos, luego llegó el parón, y ahora en competición no me gustó lo de El Sadar. Este partido es en casa, diferente, pero espero que, más allá del resultado, sea diferente lo que veamos todos en el campo. No me gustan ese tipo de partidos, tantos mano a mano con el portero”.

Evidentemente, el técnico ha tenido la oportunidad de visionar el encuentro de Navarra para confirmar los fallos y también las virtudes del rival. “Seguro que hubo virtudes del rival y también seguro que cometimos fallos individuales, pero lo peor es cuando nos equivocamos en el concepto, cuando creemos que podemos darle una vuelta de tuerca. Esa vuelta de tuerca a nosotros es lo peor que nos puede pasar”.

El preparador cadista se remite a los hechos y no duda en recordar enfrentamientos en los que los suyos no estuvieron a la altura. “Este año nos ha pasado con el Mallorca, con el Extremadura y el otro día. El equipo juega a algo que bajo mi punto de vista no puede jugar; puede, pero en un tipo de partido en el que es más perdedor que ganador siempre. En partidos de ida y vuelta, de mano a mano con el portero, apartede que no me gustan,considero que el Cádiz es más perdedor”.

Tampoco cree Cervera que se trate de una cuestión de propuestas o respuestas. “No, porque lo nuestro es una propuesta y buena. El Cádiz tiene virtudes y carencias. Lo que debemos hacer es utilizar más las virtudes que las carencias. El contragolpe es una propuesta; defender, también”.

Pero, ¿qué sucedió para de hacerlo también se pasara el otro día a hacerlo tan mal? “Puede ser que Osasuna tenga mucho que ver, pero por mucho que sea así si defendemos bien no tienen 40 metros para colarse delante del portero. Si miras el segundo gol es algo que entrenamos desde el primer día, pase por dentro, salida por fuera y centro. Lo intentamos evitar y pasó. Por el parón, por el colchón de puntos, por lo que fuera pero pasó”.

Los robos de balón fueron igualmente una asignatura suspendida en tierras navarras. “No se robó, se dejaron muchos espacios, a Vallejo en banda no le cuesta atacar pero defiende mejor por dentro… El problema no fue de ataque sino defensivo. Osasuna pudo hacer 5 ó 6 goles”.

Sin mostrarse crítico, sí confiesa que en el caso del canterano tiene un problema cuando se trata de contener en el costado. “Hay jugadores más habituados a otra faceta y les cuesta. Les puedes ayudar a mejorar pero nunca lo harán como el que lo lleva dentro. Le ayudamos y pone todo el interés, pero siempre pensando en cómo salir en vez de cómo cerrar”.