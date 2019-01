Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, atendió a los medios de comunicación en el campo de El Sadar tras la derrota de su equipo por la mínima ante el Osasuna.

El preparador cadista destacó que “nos hemos adelantado porque llegábamos al área contraria, pero para mi gusto desde el principio sabía que lo íbamos a pasar fatal. Quizás la fortuna nos podría dejar un punto, pero el Osasuna nos ha podido hacer varios goles”. En la misma línea agregó que “seguramente en algo me he equivocado porque el Cádiz que yo intento no va por ahí”.

Además, no ocultó que el rival “ha estado bien en las cosas que ha hecho. No me ha gustado que el Osasuna haya tenido varias claras ante el portero”.