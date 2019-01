Alicientes para el paso del ecuador

El Cádiz recibirá este viernes al Granada en el Ramón de Carranza con muchas motivaciones para cerrar la primera vuelta proporcionándole una nueva alegría a su afición, la primera en este recién estrenado año 2019. Al margen de retomar la senda del triunfo tras la derrota encajada el pasado domingo en El Sadar de Pamplona contra Osasuna, los amarillos afrontarán la cita con al menos un póquer de retos que convierten el encuentro en un auténtico desafío.

Para empezar, la suma de los tres puntos permitiría llegar a 35, una cifra que dejaría al equipo amarillo a sólo 15 del objetivo de los 50 que, en principio, aseguran la permanencia. Y ello con toda la segunda mitad del campeonato liguero por delante. Un magnífico panorama por tercera temporada consecutiva.

35 puntos Con los que el Cádiz acabaría la 21ª jornada, por los 39 del pasado curso y los 33 de 2017

Pero es que, además, los de Álvaro Cervera se encuentran en disposición de, también por tercer curso seguido, poner broche a la primera parte de la competición clasificado en puesto de play-off, un logro, no obstante, que no sólo depende en esta ocasión de conseguir la victoria sino de lo que hagan otros dos conjuntos. Así, los gaditanos se meterán entre los seis mejores si vencen y el Osasuna, con 35 puntos ahora mismo, pierde en su visita a Las Palmas y/o el Alcorcón, que cuenta con 34, no se impone al Almería. El empate a puntos con estos dos adversarios favorece por el mejor coeficiente de goles general y si benefician los marcadores de los dos citados compromisos, se alcanzará la quinta plaza.

Cabe recordar que el Cádiz de Cervera cerró la primera vuelta hace dos campañas en la cuarta plaza con 33 puntos pese a perder en la 21ª jornada como local ante el Valladolid (0-1), mientras que la pasada temporada se afianzó en la segunda posición, con 39 puntos, sólo por detrás del Huesca, después de batir en casa precisamente al Granada (1-0).

La segunda motivación de peso para que los cadistas salgan a por todas este viernes, por si lo expuesto no fuera suficiente, no es otra que mantener la condición de fortín que se ha ganado a pulso el Ramón de Carranza desde la goleada al Elche (5-1). De hecho, aquella histórica remontada tras el descanso dio paso a una extraordinaria racha en feudo propio que continúa vigente y durante la que también han hincado la rodilla el Reus (2-0), Las Palmas (4-1), el Rayo Majadahonda (1-0) y el Deportivo de La Coruña (3-0). El sexto triunfo seguido en casa, pues, se presenta como otro reto, aparte de la opción de igualar en este apartado lo que lleva Osasuna en estos momentos y quedarse sólo a la sombra de Málaga y Alcorcón, que este mismo curso consiguieron enlazar siete triunfos ante su parroquia.

El tercer aliciente de la 21ª jornada no por obvio resulta menos atractivo. El rival de turno se presentará en la Tacita de Plata como líder y con unos números que, lejos de asustar, deben espolear a los amarillos. El Granada aparece en la clasificación como el mejor visitante de la categoría, igualado en este apartado con 18 puntos con el Albacete. También comparte con el cuadro manchego el honor de registrar un coeficiente goleador positivo, en su caso con los mismos tantos a favor (13) pero con uno menos en contra (8). Sólo Deportivo (2-1) y Alcorcón (1-0) lograron tumbar al conjunto nazarí, mientras que salvaron un punto el Elche (0-0), Las Palmas (2-2) y el Tenerife (1-1). Por su parte, claudicaron ante el potencial de los rojiblancos el Extremadura (1-3), el Reus (1-2), el Zaragoza (0-2), el Málaga (0-1) y el Nástic (0-1).

Por último, un aliciente extra que para algunos se convierte en extradeportivo pero que, se quiera o no, también cuenta, sin duda, se encuentra tirando de memoria sin mayor esfuerzo, no en vano el Granada apeó al Cádiz del play-off de ascenso a Primera en la última jornada del último campeonato. Los de Cervera, que acudían al Nuevo Los Cármenes ocupando la quinta plaza, perdieron por 2-1 frente a una escuadra local que sólo se jugaba el honor y con ello terminaron la Liga en noveno lugar y con una sensación amarga. Ahora, aunque lo que de verdad importa son los tres puntos en litigio, se presenta una buena oportunidad de tomarse la revancha deportiva, porque el triunfo del Cádiz le podría devolver a la zona noble y de paso sacar al Granada del liderato, siempre que el Albacete supere al Sporting.