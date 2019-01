El reciente recuerdo del Nuevo Los Cármenes, presente

“Tenemos una espina clavada del último partido del año pasado. Hicieron su trabajo, que era ganar, pero nos fastidiaron el play-off. Queremos ganarles, pero igual que a cualquier otro equipo”. La frase, pronunciada por Rober Correa en su comparecencia en sala de prensa de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal al término de la sesión preparatoria de este miércoles, resume el sentir del Cádiz de cara al partido de este viernes ante el Granada en el Ramón de Carranza, último de la primera vuelta de LaLiga 1|2|3.

Un encuentro muy difícil porque el conjunto amarillo se enfrenta nada menos que al líder, aunque en opinión del defensa el principal problema es otro. "Hay poco tiempo para la recuperación", advierte. Sin embargo, aclara que esta circunstancia no debe servir como excusa.

"No nos gustó que Osasuna nos creara tantas ocasiones; aquí debemos priorizar el orden"

En cuanto a la derrota encajada el pasado domingo en Pamplona contra Osasuna, el lateral diestro prefiere calificarlo como un simple “error” tras las vacaciones de Navidad. Además, pone en valor el buen nivel de los navarros en El Sadar. "Competimos ante un equipo que lleva nueve meses sin perder en su casa, pero es verdad que no faltó jugar como nosotros sabemos”.

Como todos, el futbolista pacense tiene criterio propio sobre lo que sucedió, cuáles fueron los fallos. “Aquí se prioriza primero el orden porque sabemos que es lo que nos da los puntos”. “No nos gustó que nos crearan tantas ocasiones”, apunta en clara coincidencia con el discurso del entrenador, Álvaro Cervera, que lamentó la fragilidad atrás ante los medios tras el duelo. Eso sí, el extremeño opta por tomar nota y pasar página para seguir progresando. “Vamos a por el Granada y a dejarlo todo en el campo”, asegura.

Respecto a las negociaciones para su renovación con el club gaditano, Correa admite que mantiene conversaciones. “Óscar Arias (director deportivo) y el presidente deben decidir. Si viene la renovación pues estaré muy feliz y si no, me dolerá el corazón pero el fútbol sigue y seguiré hacia delante".

"Mi contrato acaba el 30 de junio y mi intención es continuar"

“Mi contrato con el Cádiz acaba en junio", recuerda, revelando que pero que su intención es “continuar” ya que su familia está "muy feliz y viene cada fin de semana, mi novia también".

Por último, en relación al mercado de invierno, confiesa que son fechas que no le gustan. "Hay equipos que se benefician y otros que se debilitan. Aquí tenemos un grupo muy bueno y al final sale gente importante que, aunque no jueguen, como Agra, le daba una alegría al grupo impresionante. No sabes quién va a venir. Son momentos complicados por la expectativa de qué va pasar con cada uno".

En cualquier caso, asume con responsabilidad la relevancia que una buena planificación puede tener en enero. "Si el Cádiz se refuerza bien puede ser un equipo para estar ahí arriba”.