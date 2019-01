La lista se queda en 20 hombres, sin Garrido

Álvaro Cervera ha dado a conocer tras el último entrenamiento de la semana la lista de citados para el encuentro de este viernes contra el Granada, una convocatoria en la que destaca la ausencia de Jon Ander Garrido, que deberá cumplir sanción federativa por la quinta cartulina amarilla que vio el centrocampista vasco en El Sadar, así como las de los lesionados Sergio Sánchez y José Ángel Carrillo, y la presencia novedosa de los canteranos Sergio y Peter.

La lista la componen los siguientes futbolistas: Cifuentes, David Gil, Carmona, Rober Correa, Marcos Mauro, Kecojevic, Brian, Sergio, Álex, Edu Ramos, José Mari, Salvi, Perea, Aketxe, Jairo, Peter, Vallejo, Lekic, Dani Romera y Mario Barco.

El técnico, que explicó que la recuperación de Sergio Sánchez marcha según lo previsto pero que se prolongará algo más porque se trata de un problema muscular delante, no detrás, ha incluido entre los elegidos al joven Sergio precisamente por su polivalencia para actuar tanto de central como de mediocentro, una virtud que comparte con Edu Ramos, en principio el sustituto natural de Garrido.

Respecto al castigo del futbolista bilbaíno, una vez conocida la decisión del Comité de Competición el pasado miércoles, el club ha decidido no acudir a Apelación por varios motivos. Por un lado, porque rara vez la segunda instancia contradice a la primera, y por otro, porque al tratarse de un encuentro que se disputa en viernes, en el supuesto de que la respuesta de nuevo fuera desfavorable a los intereses del Cádiz lo cierto es que ya no quedaría tiempo material para presentar algún escrito ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD).

Además, el propio entrenador ha explicado a los responsables de la entidad que ha preparado el choque sin contar con Garrido, de modo que no ve del todo mal que se 'limpie' perdiéndose la cita con el Granada y vuelva a estar disponible para la visita al Almería, primera jornada de la segunda vuelta. Ni que decir tiene que de fondo también subyace la premisa de que Álvaro Cervera confía para actuar de mediocentro junto a José Mari en Edu Ramos, que a buen seguro sería titular casi en cualquier otro equipo de Segunda pero en la Tacita no tiene el puesto seguro por el magnífico nivel de la zona ancha.

El técnico, que zanjó cualquier indicio de polémica tras la sustitución de Brian por Aketxe en Pamplona al adelantar que el lateral zurdo será titular sí o sí, se mostró tranquilo sobre el cambio obligado que deberá realizar en el once titular. Sin embargo, no ocultó su preocupación por el quebradero de cabeza que le supone la ubicación de Álex Fernández, ya que la posición del madrileño se encuentra directamente relacionada con los extremos.

"Tengo una cuestión que me preocupa. Hay sólo dos extremos, si los sacas de entrada no los tienes para remontar o apuntalar, y luego está el tema de Álex, al que le gusta jugar más por dentro que por fuera pero puede que lo necesitemos también por fuera...".