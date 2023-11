La visión más futbolística de Mágico, de la mano de Antonio Rodríguez

Pasan las décadas y Mágico González sigue siendo un referente para la historia del Cádiz CF dentro y fuera de la Tacita. El inolvidable futbolista se mantiene en el candelero. Si hay un jugador icónico en la historia del Cádiz CF es Mágico González. Sobre el salvadoreño se han escrito multitud de publicaciones, libros, vídeos y fotografías pero todavía, en 2023, siguen viendo la luz nuevas obras que enriquecen la historia, leyenda y pasión del ex jugador. Es el caso de 'Cádiz es Mágico', el último libro publicado por el escritor deportivo gaditano Antonio Rodríguez Morales, que repasa el aspecto futbolístico de la estancia del '11' en el club amarillo.

Con motivo de la publicación de la obra, que fue lanzada a mediados del pasado mes de octubre, el escritor concedió una entrevista a los medios oficiales del Cádiz CF en la que, además de explicar la temática y las dificultades de la creación del libro, habló sobre el propio Mágico González y la pasión que, en El Salvador, se respira por la equipo cadista.

Antonio Rodríguez comenzó recordando sus inicios como aficionado amarillo, cuando el estadio era "muy diferente, con la Torre de Preferencia y había una imagen muy diferente de club, pero lo que no se ha perdido, y ojalá no se pierda, es la identidad de un club muy familiar". "Hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero el Cádiz CF mantiene esa identidad que le caracteriza como una familia, y eso es lo que más me agrada. Ahora está en un entorno más moderno, que eso es importante también. El Cádiz CF es conocido internacionalmente y representa a LALIGA, que es algo que mueve mucho dinero y muchas masas, es un orgullo y honor para los gaditanos que nuestro club esté entre los más grandes", explicó.

En cuanto al libro, detalló que "existen muchos libros sobre Mágico González, pero todos se han centrado mucho en su figura bohemia, anécdotas e historias fuera de las canchas, que llama la atención y es parte de su vida, pero no existía un libro que hablara, únicamente, de su faceta futbolística, y en él se relatan un total de 253 partidos, incluyendo amistosos, con el Cádiz CF. Mágico nos dio un valor futbolístico enorme a través de una serie de partidos que jugó con el equipo".

Asimismo, se mostró satisfecho por que "la acogida del libro es muy buena, aunque hoy en día vender libros es muy difícil porque la gente no está acostumbrada a leer, pero no lo hago por negocio, sino por difundir más la imagen de Mágico. La acogida en El Salvador ha sido increíble, y mucha gente se pone en contacto diariamente conmigo preguntándome por el libro. La figura de Mágico mueve masas y, en cierta manera, ha servido para crear esa unión tan bonita entre Cádiz y El Salvador, donde el Cádiz CF es el equipo número uno, y es algo que, como gaditano, me hace sentirme muy feliz".

Por último, hablando sobre Mágico González, lo definió como alguien que "representa la imagen romántica del fútbol, la pasión, el amor por algo y que va más allá del dinero. Hoy en día sólo se ve el fútbol en cuestión de números, ya sea dinero o trofeos, y Mágico ganó algo más importante que los trofeos, y es que, 30 o 40 años después, todavía en Cádiz se le recuerda, se ha ganado el cariño de la gente".