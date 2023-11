Vaciar la enfermería, objetivo del Cádiz CF durante el parón: así están los lesionados

El Cádiz CF ya está inmerso en el obligado periodo de letargo sobrevenido en medio de una temporada 2023-24 plagada de interrupciones. Una nueva señal stop, la tercera que irrumpe en un recorrido con acelerones y frenazos.

El tercer parón es más largo que los dos anteriores por el cambio de fecha que ha sufrido el encuentro ante el Mallorca, que ha pasado del domingo 12 de noviembre al miércoles 29. Y además le pilla al conjunto amarillo en el peor momento del curso, atrapado en una clara tendencia decreciente que provoca una continua pérdida de posiciones en la clasificación ante la escasa producción de puntos: sólo tres de los últimos 24 con ocho partidos consecutivos sin ganar.

Las comeduras de coco están garantizadas durante tanto tiempo sin poder competir. No hay alegría y sí preocupación en el vestuario, sobre todo después de la dolorosa derrota en el terreno del Getafe ante un adversario que jugó, marcó y venció con un futbolista menos durante toda la segunda mitad.

Como no hay fútbol para el Cádiz CF en 20 días, es tiempo para la reflexión más allá de los entrenamientos que son muy necesarios para mantener la forma.

Y hay algo más. Una de las pocas cosas buenas que tiene el larguísimo parón es que da la oportunidad para que futbolistas que arrastran problemas físicos puedan terminar de recuperarse.

Por ejemplo, Jeremías Conan Ledesma jugó cojo buena parte del partido contra el cuadro madrileño. El portero, uno de los fijos en las alineaciones, se desenvolvió con un vendaje en una pierna y aunque en algún momento parecía que iba a tener ser sustituido (David Gil llegó a calentar en la banda), aguantó hasta el pitido final e incluso hizo un paradón para evitar el 2-0.

Con muchos días por delante para ponerse a punto hasta el próximo compromiso (el día 26 frente a Real Madrid en el estadio Nuevo Mirandilla), lo normal es que Ledesma puede estar disponible si no surgen contratiempos.

Robert Navarro dio el susto con un golpe en la cabeza en el mismo partido que obligó a su traslado a un centro hospitalario para ser sometido a pruebas médicas. Por fortuna, la cosa no pasó a mayores y no tardó en recibir el alta. Si no hay inconvenientes, el extremo podrá pelear por un puesto en el próximo envite.

Luis Hernández y Fede San Emeterio llevan varias semanas fuera de combate, en ambos casos con problemas en una rodilla. El defensa y el centrocampista dan pasos en su recuperación, están mejorando y si no hay retroceso es posible que puedan estar preparados para el día 26.

Y después está Brian Ocampo. El extremo, que no juega desde mediados del pasado mes de febrero por una grave lesión, estuvo cerca de entrar en la convocatoria para el choque contra el Getafe, pero una molestias en el isquio aconsejaron prudencia y se quedó en tierra.

La lógica apunta a que el uruguayo, si trabaja con normalidad durante el parón, podrá estrenarse en la lista para el envite ante el Real Madrid y disfrutar de sus primeros minutos nueve meses después de su última participación.

Fali, Iván Alejo y Rubén Sobrino no tuvieron opciones de jugar en Getafe al tener que cumplir sanción por acumulación de amonestaciones y estarán disponibles para la próxima cita limpios de tarjetas.