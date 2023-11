Robert Navarro explica cómo se encuentra tras el golpe que sufrió en el Getafe - Cádiz CF

Robert Navarro sufrió un golpe en la cabeza durante la primera partido entre el Getafe y el Cádiz CF disputado el pasado lunes 6 de noviembre en el Coliseum.

El extremo, que fue titular por la derecha tras la ausencia de Iván Alejo (sancionado) se quedó en el vestuario y no saltó al césped en la segunda mitad. No sólo no pudo seguir jugando, sino que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser sometido a una exploración médica después del fuerte golpe que se dio en un lance del encuentro.

Robert Navarro fue dado de alta con prontitud y pudo regresar el martes con la expedición cadista. Está en perfecto estado como lo demuestra el hecho de haberse entrenado el miércoles con absoluta normalidad. Con el largo parón que hay por delante, su mente se traslada ahora al próximo domingo 26 de noviembre, cuando el Cádiz CF reanudará la competición con el interesante partido contra el Real Madrid que tendrá como escenario el estadio Nuevo Mirandilla (14ª jornada de Liga).

El futbolista cedido por la Real Sociedad se centra en el día a día. El joven extremo lanzó un mensaje a través de la cuenta de X del Cádiz CF (antes twitter) para explicar cómo se encuentra, dar las gracias por el apoyo recibido y mostrar la disposición de trabajar para que el equipo logre los resultados que persigue.

Estas fueron las palabras de Robert Navarro dirigidas a la hinchada cadista: "Muchas gracias por todos los mensajes recibidos. Por suerte todo quedó en un susto. Seguiremos trabajando para aprender y conseguir los resultados. ¡Gracias afición!"

✍️ Robert Navarro pic.twitter.com/uHyICNn71M — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) November 8, 2023

El jugador tiene ganas de seguir aportando y de aprovechar las oportunidades que le brinde el entrenador. Quiere que su paso por el Cádiz CF tenga el mejor desenlace, que es la permanencia del equipo en Primera División.