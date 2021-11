El dato que da aún más valor a la victoria del Cádiz CF en San Mamés

El Cádiz CF dio un sonoro golpe sobre la mesa cuando pocos lo esperaban. Llegar a San Mamés con un balance de una victoria en 12 jornadas y enfrentarse a un rival crecido delante de su hinchada era como tener que escalar el Everest en 90 minutos. Pero el Cádiz CF se empeña en demostrar que nada es imposible.

El conjunto amarillo, en zona de descenso arrastrado por una pésima dinámica (siete encuentros seguidos sin vencer en los que sólo sumó cuatro puntos de 21), venció y convenció frente a todo un Athletic de Bilbao que buscaba los tres puntos en casa para fortalecer sus aspiraciones europeas. El cuadro visitante marcó un gol al principio (obra de Salvi en el minuto 6) que supo administrar durante el largo tiempo hasta celebrar al final un triunfo que le da mucho aire en la clasificación.

Cuando un equipo gana parece bueno y el que pierde no tanto. Si los leones parecieron gatitos fue por el mérito de un Cádiz CF que sacó su toda fiereza competitiva cuando más lo necesitaba. Los locales quedaron desactivados como bloque y en el plano individual. Muniain no sobresalió como en capítulos precedentes, Iñaki Williams no encontró espacios… En todo eso tuvo que ver la manera de jugar de los amarillos.

Si el Athletic no dio con la tecla fue gracias a la labor en bloque de los soldados de Álvaro Cervera, centrados de principio a fin y sin fisuras hasta doblegar a la lógica que otorgaba el papel de claro favorito a los rojiblancos.

No es fácil dejar la portería a cero frente al conjunto vasco. El equipo de Marcelino se había quedado sin marcar sólo en dos partidos, los dos como visitante (0-0 a cero en Elche y en el campo del Atlético de Madrid) y en San Mamés había perforado la portería contraria en en todas sus citas anteriores, en las que había acumulado siete dianas en cinco envites.

Hasta que se presentó el Cádiz CF, el primer equipo en dejar a cero al Athletic en la Catedral esta temporada 2021/22. Un dato que pone sobre la mesa el valor que tiene el triunfo en un escenario de lujo. Los bilbaínos habían marcado ante el Barcelona (1-1), Mallorca (2-0), Rayo Vallecano (1-2), Deportivo Alavés (1-0) y Villarreal (2-1).

Frenar el caudal ofensivo del Athletic. Ahí radica la clave de la victoria del Cádiz CF, con la portería cerrada a cal y canto.