Tendencia favorable al Cádiz CF en casa contra el Almería

El Cádiz CF y la UD Almería se verán las caras este sábado, 7 de febrero, en el Nuevo Mirandilla (21:00 horas), dentro del marco de la 25ª jornada de Liga en Segunda División. Los amarillos buscarán un marcador que corte la mala racha que acumulan las últimas tres jornadas.

Los partidos de las antepenúltima y penúltima campaña poseían tintes históricos. En la 2022/23 era la primera vez que se vieron las caras el Cádiz CF y la UD Almería en la categoría más alta del balompié español. Un duelo que resultó inédito y que acabó en tablas (1-1). Y sucedió de nuevo el curso 2023/24, reptiéndose el empate a un gol. La pasada temporada el equipo amarillo se impuso 2-1, pero ya en la divisón de plata.

Los 16 enfrentamientos anteriores entre las dos escuadras en el feudo cadista correspondieron a Segunda División (en ocho ocasiones), la categoría de bronce (cinco veces en la ahora conocida como Primera Federación), Primera (dos veces) y la Copa del Rey (un envite). Hay diez antecedentes anteriores, entre 1946 y 1979, pero fueron contra tres Almería diferentes.

La intención del Cádiz CF, ante los almerienses, es cambiar por completo la dinámica, después de tres derrotas consecutivas contra el Albacete, el Granada y el Huesca. El balance contra el actual Almería es de nueve victorias, cinco empates y sólo un par de derrotas, ambas en Segunda B hace más de dos décadas. En el global de esos 15 encuentros, los gaditanos marcaron 23 goles por 16 los indálicos. Los de casa marcaron en 15 partidos y dejaron la portería a cero en seis ocasiones.

La historia favorece a los amarillos, empeñados en extender la corriente positiva de los últimos años. Los últimos once partidos como anfitriones ante los almerienses los resolvieron con triunfo (siete) o igualada (cuatro). Es un adversario que tradicionalmente se les da bien, aunque el pasado no cuenta a la hora de la verdad. Lo que vale es lo que suceda el próximo sábado sobre el tapete del santuario cadista.

La última vez que el Cádiz CF y la UD Almería se citaron en suelo gaditano fue la campaña pasada, en la 39ª jornada ya en el mes de mayo. Con un buen ambiente en las gradas, el equipo ya entrenado por Gaizka Garitano peleaba por sumar los puntos para cerrar el objetivo de la permanencia.

Se adelantaron los visitantes con gol de Melero, pero llegó una gran remontada cadista con goles de Carlos Fernández (95') y Víctor Chust (98') que dejaron los puntos en casa. Fue un encuentro muy polémico por las dos expulsiones sufridas por el Almería.

Antecedentes del Cádiz CF - UD Almería

Temporada 1994/95 (Segunda B): 3-0

1997/98 (Segunda B): 2-1

1998/99 (Segunda B): 2-4

2000/01 (Segunda B): 0-0

2001/02 (Segunda B): 1-2

2003/04 (Segunda): 2-1

2004/05 (Segunda): 2-1

2006/07 (Segunda): 2-2

2016/17 (Segunda): 1-0

2017/18 (Copa del Rey): 1-0

2017/18 (Segunda): 0-0

2018/19 (Segunda): 1-0

2019/20 (Segunda): 2-1

2022/23 (Primera): 1-1

2023/24 (Primera): 1-1

2024/25: (Segunda): 2-1