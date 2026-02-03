Sin Jorge Moreno, ¿es la hora del debut de Arribas en el Cádiz CF?

Gaizka Garitano ya sabe que hay un cambio obligado para el encuentro del próximo sábado contra el Almería (21:00 horas), ya que Jorge Moreno fue expulsado en Huesca y tendrá que cumplir un encuentro de sanción.

El defensa ex del Cartagena vio una segunda cartulina amarilla en los instantes finales, estando el juego parado, en una pugna con un adversario que el colegiado resolvió con tarjeta para ambos. Como el central del Cádiz CF ya estaba amonestado, tuvo que abandonar el campo antes de tiempo.

Con este escenario, Gaizka Garitano debe buscar un sustituto que haga pareja con Iker Recio. La plantilla tiene dos alternativas que son Pelayo Fernández y el recién llegado Sergio Arribas.

Pelayo no viene entrando en los planes de Garitano y hasta se rumoreó que podía salir del equipo en la segunda ventana de incorporaciones. Salvo que Garitano deje la confianza en este jugador, la sensación es que si ve a Sergio Arribas apto, sea el exfutbolista del Huesca el que se estrene a lo grande en el Nuevo Mirandilla y ante un adversario del potencial del Almería.

Sergio Arribas tiene más minutos y ritmo de temporada que Pelayo, a pesar de que haya sido descartado por el equipo aragonés antes de poner rumbo al Cádiz CF a través del club que tiene su propiedad, el Betis.