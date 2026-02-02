El Cádiz CF ya tiene plan de trabajo a la espera del Almería
La plantilla tendrá cinco sesiones en El Rosal antes de afrontar el derbi andaluz
Al Cádiz CF se le agota el comodín de su juego
Con el pésimo sabor de boca por la derrota en Huesca (1-0), el primer equipo del Cádiz CF está obligado a levantar la cabeza y ponerse el mono de trabajo desde el primer día esta semana, que será este martes día 3 de febrero porque la jornada de este lunes es de descanso.
Gaizka Garitano ha establecido seis sesiones de trabajo porque el mismo sábado, por la mañana, tendrá un suave entreno a pesar de que a las nueve de la noche recibe a la UD Almería, y el domingo se ejercitará después de este compromiso.
La planificación consta de las siguientes sesiones en las instalaciones de El Rosal:
Lunes: Descanso.
Martes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Miércoles: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Sábado: Entrenamiento a las 10:15h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Cádiz CF - UD Almería, a las 21:00 (Jornada 24).
Domingo: Entrenamiento a las 10:15h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Esta semana el preparador recupera al sancionado Brian Ocampo, aunque perderá por este motivo a Jorge Moreno, que fue expulsado en Huesca por culpa de una segunda cartulina amarilla evitable por una disputa con un rival estando el juego parado.
