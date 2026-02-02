El Cádiz CF ya tiene plan de trabajo a la espera del Almería

El plantel se pondrá desde este martes manos a la obra.

Con el pésimo sabor de boca por la derrota en Huesca (1-0), el primer equipo del Cádiz CF está obligado a levantar la cabeza y ponerse el mono de trabajo desde el primer día esta semana, que será este martes día 3 de febrero porque la jornada de este lunes es de descanso.

Gaizka Garitano ha establecido seis sesiones de trabajo porque el mismo sábado, por la mañana, tendrá un suave entreno a pesar de que a las nueve de la noche recibe a la UD Almería, y el domingo se ejercitará después de este compromiso.

La planificación consta de las siguientes sesiones en las instalaciones de El Rosal:

Lunes: Descanso.

Martes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Miércoles: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:30h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 10:15h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Cádiz CF - UD Almería, a las 21:00 (Jornada 24).

Domingo: Entrenamiento a las 10:15h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Esta semana el preparador recupera al sancionado Brian Ocampo, aunque perderá por este motivo a Jorge Moreno, que fue expulsado en Huesca por culpa de una segunda cartulina amarilla evitable por una disputa con un rival estando el juego parado.