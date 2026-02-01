El Cádiz CF se queda helado en Huesca (1-0)

El Cádiz CF confirmó su estado de crisis con una nueva derrota, la tercera consecutiva, en una segunda vuelta en la que no da pie con bola. Si ya fue decepcionante la derrota en el terreno del Huesca (1-0), peor aún fue la triste imagen de equipo que ofreció en una fría tarde en El Alcoraz.

El conjunto amarillo fue un equipo plano, sin acierto en el remate y una vez más con fallos atrás que acabaron propiciando un varapalo frente aun adversario en zona de descenso. El partido fue peor que malo, infumable, y el Cádiz CF llegó a dar pena, sin recursos para nada y condenado a perderse en la nadería clasificatoria con semejantes prestaciones. Un equipo incapaz de asustar a un contrincante que con poco se quedó con los tres puntos. O da un golpe de timón, o no tardará en alejarse del todo de la pelea por un puesto en la fase de ascenso.

Gaizka Garitano mantuvo el 4-4-2 de los últimos tiempos pero con una rotación en punta al entrar como titular Roger Martí en detrimento de Dawda Camara. Lo demás, lo previsible con un bloque muy reconocible. La tarde empezó movida, con un susto a modo de aviso cuando el gol de Álvaro Carrillo en el minuto 5 tras un enorme fallo defensivo en un centro a balón parado fue anulado por fuera de juego no sin incertidumbre. Hasta tres minutos necesitaron desde el VAR para certificar la posición irregular del autor del tanto.

Los amarillos arrancaron con intensidad per comprobaron duro el castigo que puede suponer un fallo puntual. De hecho, otro error sí se tradujo poco después en el 1-0, como si hubiese un empeño en perder desde el principio. En el 13, Iker Recio tenía toda la ventaja para llegar a la pelota pero se mostró muy lento y mientras esperaba la salida de Víctor Aznar fue superado por velocidad por Jordi Escobar y el ariete no perdonó en el mano a mano con el portero para fusilar a placer.

Una pifia de las gordas de Iker Recio (recriminó al cancerbero que no saliese a por el cuero) puso muy pronto en desventaja a un Cádiz CF abocado a una remontada que nunca ha logrado esta temporada para poder llevarse una victoria que, a tenor de las estadísticas, era una misión casi imposible. Tiempo tenía de sobra y lo intentó desde el primer momento con más garra que calidad. Porque talento, lo que se dice talento, poco había sobre el césped.

Estuvo más cerca el 2-0 que el empate porque el cuadro visitante no terminaba de funcionar y además flaqueaba en defensa. En el 24, Mario Climent evitó el gol de Jordi Escobar al despejar el esférico en línea de portería tras el remate del artillero.

La cosa no pintaba bien. Los locales se adueñaron de una pelota que tocaron una y otra vez hasta llegar al área contraria, algo que los amarillos fueron incapaces de hacer con un mínimo de frecuencia. Nadie tomaba el mando, nada salía bien en un equipo plano, con escasos argumentos en la faceta ofensiva. En el 35, García Pascual envió desviado un tiro desde fuera del área. Antes lo había hecho Roger Martí, que poco después repitió con el mismo resultado.

Ni un regate, ni un pase en los últimos metros. Nada de nada. Los extremos llamados a desbordar, desaparecidos. Sin noticias de De la Rosa y menos de Antoñito en una primera parte para olvidar. Las pérdidas de balón fueron continuas.

El Cádiz CF trató de apretar en los instantes finales antes del intermedio. Pero nada de nada. No hubo manera de poner la pelota entre los palos. Nunca dio la sensación de poder hacer daño a un rival que, claramente superior, no sufrió para llegar al descanso con 1-0. Lo único bueno en un contexto negativo era un marcador apretado que lo dejaba vivo para la segunda mitad.

Los andaluces salieron en la reanudación con la intención de evitar la derrota. El único cambio fue el intercambio de posición entre De la Rosa, que pasó a la izquierda, y Antoñito, en la derecha. No pudo seguir el árbitro del encuentro, Dámaso Arcediano Monescillo, con una lesión muscular que le llevó a ceder el testigo en el minuto 54 al aragonés Armando Ramo Andrés, debutante en la categoría de plata.

El partido fue malo de verdad, más propio de Primera Federación que de Segunda. Los amarillos llegaron más al área pero les costó la misma vida poder generar alguna ocasión mientras Jorge Pulido mandó la pelota al poste con un cabezazo en el 60 ante la pasividad de toda la zaga cadista.

El Cádiz CF no terminaba reaccionar, necesitaba algo más y Garitano empezó a mover el banquillo de cara al tramo decisivo. Entraron en escena Álex Fernández y Dawda Camara, con el madrileño ubicado en el costado izquierdo y el catalán como referencia en punta.

El tiempo se agotaba y el Cádiz CF no encontraba la manera de hacer un gol. Sin tirar a puerta era una entelequia. En el 69, por fin llegó al interior del área un balón en condiciones pero el remate de García Pascual se marchó fuera. El malagueño volvió a perder el gol en el 76 cuando, con todo a su favor en el corazón del área, no acertó con su remate con la testa que se perdió cerca de un poste. Replicó enseguida Sergi Enrich con ub cabezazo fuera.

Con el Cádiz CF volcado en ataque, el gol estuvo más cerca pero faltaba dar en la diana. Esa era la cuestión. ¿Quién era capaz de introducir la pelota en la portería? Garitano quiso agitar la coctelera a la desesperada con Yussi Diarra, Raúl Pereira y el debutante Jerónimo Dómina en los instantes finales. De nada sirvieron las cinco sustituciones. Para colmo, Jorge Moreno fue expulsado en el 95 tras un rifirrafe con Seoane que le costó la segunda tarjeta y la consiguiente roja. El colegiado tomó una decisión exagerada porque la cosa no pasó de leves empujones.

Ficha técnica

SD Huesca: Dani Jiménez, Toni Abad (Iñigo Piña, 87'), Carrillo, Jorge Pulido, Alonso, Jesús Álvarez, Óscar Sielva (Seoane, 81'), Portillo, Álex Cantero (Jordi Martín, 81'), Dani Ojeda (Luna, 72') y Jordi Escobar (Sergi Enrich, 72')

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent (Pereira, 86'), Moussa Diakité, Ortuño (Diarra, 86'), De la Rosa (Álex Fernández, 65'), Antoñito (Dómina, 86'), Roger Martí (Dawda, 65') y García Pascual.

Goles: 1-0 (13') Jordi Escobar.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego). Fue expulsado el visitante Jorge Moreno por doble cartulina (71' y 95'). Vieron la tarjeta amarilla los locales Alonso (31'), Dani Ojeda (51') y Seoane (95'), y el visitante Antoñito (64').

Incidencias: Partido de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz.