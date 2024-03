El técnico del Cádiz CF asume la presión y destaca la capacidad del equipo para ganar partidos

El entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino, afronta con optimismo el partido contra el Granada que el viernes 29 de marzo alza el telón de la trigésima jornada de Liga. La ilusión se sustenta sobre el buen trabajo a diario que a su juicio realizan los futbolistas.

En la rueda prensa previa al encuentro, Pellegrino valoró la labor llevada a cabo durante estas dos semanas entre el anterior compromiso liguero y el siguiente. "Hemos hechos muchos entrenamientos y el partido contra el Como vino bien para tener minutos". Aseguró que estas dos semanas sin citas oficiales nos han venido bien para preparar, refrescar, descansar también y afrontar este partido que tenemos ahora con mucha ilusión".

El técnico no ocultó que pueda tener dudas a la hora de confeccionar la alineación, algo que valoró de manera positiva. Considera que es bueno que los jugadores se lo pongan difícil. "El hecho de que el entrenador tenga dudas es algo bueno porque eso quiere decir que el equipo al completo está trabajando bien".

Resaltó que los futbolistas que están teniendo menos minutos "están preparados para jugar" en cualquier momento. Añadió que "tenemos un equipo que trabaja bien y que está unido, con esto me quito el sombrero".

El nuevo entrenador del Granada, José Ramón Sandoval, ha trasladado toda la presión al Cádiz CF. Pellegrino asume la situación con normalidad y así lo explicó. "En el mundo profesional tenemos la presión más linda que es jugar después del trabajo de la semana. Esa obligación supone un reto fantástico".

El cambio de técnico abre la incógnita de cuál será la disposición táctica del adversario. El preparador cadista explicó que "cuando hay un cambio de entrenador se produce un cambio de mentalidad o es lo que trata de imprimir el nuevo cuerpo técnico. El Granada tiene buenos futbolistas que pueden crear peligro, nosotros necesitamos estar con mucha atención para hacer buen partido y sacarlo adelante".

Pellegrino huye de calificativos pata el encuentro. No le gusta hablar de una final. No lo ve así. "No me gusta poner un rótulo al partido", dijo antes de subrayar que "podemos ganar cualquier partido. Tenemos que hacer lo máximo para ganar el viernes (ante el cuadro rojiblanco), también cuando venga el Barcelona y así sucesivamente. Es un partido importante (contra el Granada) pero no definitivo".

Más allá de los envites de los rivales directos del Cádiz CF, el técnico está centrado en el duelo del conjunto amarillo. "Los demás resultados no valen si no hacemos lo nuestro. Nuestra obligación es hacer lo que hemos trabajado, eso es lo que nos da vida hasta el final".

Una de las claves es minimizar los errores. Que no vuelva a suceder como en San Sebastián, cuando un despiste general en un saque de esquina a favor de la Real Sociedad abrió el camino de la derrota.

"Duele ese tipo de fallos", se sinceró Pellegrino antes de resaltar que "hemos trabajado bastante, no es la versión que queremos ninguno, ni el cuerpo técnico ni los jugadores. Son cosas que nos enseñan de cara al esprint final de la temporada".