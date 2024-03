El rival del Cádiz CF: tres entrenadores, nueve fichajes en invierno y descenso asegurado

El Cádiz CF se juega seguir vivo en la dura contienda por la permanencia ante un adversario que lo tiene aún más complicado. La trigésima jornada de Liga se inaugura el viernes 29 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla con el encuentro entre dos de las tres peores escuadras del torneo a tenor de sus números. El conjunto amarillo recibe al Granada con la obligación de poner en práctica el verbo ganar.

Lo único que le aseguraría al Cádiz CF un triunfo sería mantener la esperanza en poder conseguir una salvación que se ha complicado en exceso. El rival parece propicio para abrazar una victoria aunque no lo pondrá fácil. El Granada llega a la capital gaditana prácticamente con los dos pies en Segunda División pero, tirando de orgullo, dispuesto a amargarle la vida a los amarillos.

El cuadro rojiblanco es el peor visitante del campeonato. Ha obtenido sólo dos puntos en 14 encuentros a domicilio con un par de empates, 3-3 en ambos casos, ante el Almería y el Barcelona, al que estuvo a un paso de vencer. Es el que presenta el peor balance goleador, -21 con 11 a favor y 23 en contra.

El Granada apenas tiene opciones de quedarse en Primera. El superordenador de Opta, la empresa que gestiona datos para la Liga, da al equipo nazarí por descendido salvo milagro. Le coloca en Segunda en una probabilidad del 99 y pico por ciento. De hecho, sólo le da una opción de un 0,3% de continuar en la élite. Es decir, se puede decir que ha perdido la categoría a falta de confirmación matemática.

El equipo de la ciudad de la Alhambra lleva casi toda la temporada en una zona de descenso de la que no se mueve desde la quinta jornada. La mala trayectoria ha derivado en movimientos en el banquillo. Paco López, tras lograr el ascenso, arrancó la campaña como entrenador hasta que después de 14 jornadas fue relevado por Alexander 'Cacique' Medina. El técnico uruguayo (ex futbolista del Cádiz CF) no logró enderezar el rumbo y fue despedido tras el 29º capítulo. José Ramón Sandoval toma el mando de la plantilla y debuta en el encuentro ante el Cádiz CF.

Además de los cambios de entrenador, el Granada hizo una revolución en el mercado de invierno con nueve incorporaciones: los porteros Batalla y Marc Martínez, los centrales Bruno Méndez y Piatkowski, el lateral izquierdo Maouassa, el medio Hongla, el extremo Pellistri y los delanteros Jozwiak y Corbeanu.

A la vista está que todo siguió igual pese a los numerosos fichajes a mitad de temporada. El Granada lo ha intentado por todos los medios, pero no le ha dado para la salvación.