"El Cádiz es una parte de mi existencia"

El artista Manuel Gago que protagoniza el cartel del próximo choque del Cádiz CF, que se disputará el viernes, 29 de marzo, ante el Granada CF en el Nuevo Mirandilla, atendió a los medios oficiales del club para realizar una entrevista que derrochó cadismo en los banquillos del feudo cadista.

El cantante gaditano, que recibió una camiseta con su nombre como obsequio, explicó que este homenaje "es uno de los regalos más bonitos que han podido hacerme en mi vida. Las personas que me conocen saben lo que significa. Yo llevo mi Cádiz por cualquier parte del mundo porque siempre estoy dando vueltas por mi profesión. Para mí, es uno de los regalos más hermosos que han podido hacerme en mi vida".

Asimismo, entre recuerdos y la emoción de volver al templo debido a que actualmente está afincado en Francia, definió el cadismo como "una parte de mi existencia. Cuando llega el fin de semana, esa franja de tiempo de dos o tres horas que dura el partido, pues para mí se para el tiempo y no hay otra cosa que estar pendiente desde mi ordenador, mi tablet, que es la manera cuando no me coge aquí en Cádiz, que vengo a verlo en vivo. Siempre estoy ahí pendiente, apoyando a nuestro equipo, disfrutando, sufriendo y para mí es una parte muy importante de mi vida".

Tras hablar sobre su pasión amarilla llevada desde la distancia, el cantaor habló sobre el crecimiento de la entidad en las últimas temporadas, tras pasar desde Segunda B a Primer División. "A nivel institucional y deportivo es increíble, ha sido un crecimiento increíble. Los dos últimos ascensos lo viví en directo porque vivo en una zona muy pegadita al País Vasco francés, ese ascenso en el Stadium Gal y luego el del gol de Güiza contra el Alicante. De ahí en adelante, todo ha ido cada vez a más y aquí estamos por cuarto año consecutivo y ojalá podamos seguir mucho tiempo más", señaló el artista.El futuro artístico del gaditano llega cargado de nuevas noticias. Y es que tras haber sacado sus dos primeros discos en solitarios, prepara "a nivel personal, con un cantaor de Madrid y un guitarrista de Miami, el tercer proyecto discográfico en el que participaría". Una idea que compagina con el canto para el baile en el extranjero y sus recitales de cante".