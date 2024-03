Sandoval: "El que más se la juega es el Cádiz, a nosotros ya nos dan por muertos"

Primera rueda de prensa previa a un partido por parte de José Ramón Sandoval, entrenador del Granada que afronta este Viernes Santo contra el Cádiz CF un encuentro decisivo que su equipo necesita sacar adelante para no enterrar el sueño de la permanencia.

"Estoy muy contento de estar aquí. Tenemos que manejar muchas variantes. Myrto viene lesionado porque se fue lesionado a la selección. Intenta llegar, lo que más me gusta es lo comprometidos que están todos. Hemos tenido a Lucas sin entrenar, tiene molestias. Hoy Myrto ha salido porque era estrategia y era una sesión liviana, porque así se familiariza con el grupo. Hará un esfuerzo para llegar, no se que en condiciones, pero ambos estarán en Cádiz. Mañana valoraremos, pero soy optimista. No irá en el cien pro cien en el físico sí lo hará en el mental. Todos quieren el bien del Granada y se van a dejar la piel".

Sus principales inquietudes tras estos primeros días de trabajo. "Sólo puedo darte una valoración positiva. Me he preocupado más de mi equipo que del Cádiz. Hemos trabajado exclusivamente para saber el estadio mental y físico de los jugadores con tareas para ir llevándolos al partido en las mejores condiciones. No es fácil un equipo con los varapalos que está teniendo en la posición esté con la ilusión de este equipo. Trabajamos todos a uno y espero que se vea en el campo. Creo porque creo que se puede sacar algo más. Ojalá ese pellizco que nos falta se de la vuelta".

Valoración del Cádiz CF: "Los rivales no podemos elegirlos, es lo que tenemos. Es mi primera baza a batir. ES un partido que si ganamos nos acercamos un poco más y si perdemos ellos salen más reforzados. El que más se la juega es el Cádiz, a nosotros ya nos dan por muertos. Quitamos la ansiedad y presión, que se dejen llevar. Estamos heridos de muerte y una persona herida de muerte es más peligrosa. No seremos un rival fácil para el Cádiz, creo que como el Granada tiene menos puntos de los que merece. Se han reforzado bien y están haciendo las cosas bien".

Jugadores disponibles. "Estamos en contacto con Facundo, recibimos información de su selección y creo que para Cádiz pueden estar todos disponibles menos Vallejo que está aún en el proceso menos los jugadores que ese han ido con su selección, como Myrto no estará al cien por cien Bruno, pero estará en la convocatoria. Todo lo que sean soldados para la batalla, bienvenido sea. El que va a tener problemas soy yo con ver a quien elegir. No se si de principio o no, porque estamos en ello, pero quiero mandar un mensaje que cualquiera que vaya en la convocatoria es importante independientemente de los minutos que jueguen, el rol de todos es salvar al Granada".

Lo que espera del encuentro: "Me gustaría que me equipo entrase bien al partido. Los primeros minutos son difíciles, el Cádiz marca los primeros tiempos. Tenemos que entrar sintiéndonos importantes, que nos quitemos los miedos y nos olvidemos de todo. Con personalidad. El Cádiz hace cosas muy buenas, ahora han ganado intensidad, hace presiones altas, esta junto, busca los espacios a las espaldas de las defensas, equilibrar si ir a presionar… es un partido táctico para nuestros jugadores y que cada acción se saque algún beneficio. Se van a jugar muchos minipartidos. Tenemos que jugar mejor con esa ansiedad, como si nadie los estuviera mirando. Tengo muy buena plantilla, si ellos son capaces de poner la puesta en escena seremos muy competitivos".

Pistas sobre la alineación. "El once hasta mañana que estemos con todo puede haber alguna variación, pero lo tengo más o menos. Otra cosa es que me pueda equivocar, pero estoy seguro que van a ayudarme. Mi propuesta es sentir importante, tener el balón, pero cuando n o lo tengamos porque el rival también juega que sepamos trabajar sin él y suframos en grupo. Sufriendo en conjunto es cuando se saca lo mejor de cada uno para el siguiente partido. Para ganar tenemos que pisar el área contraria. Vamos a querer lo mismo que ellos, mi equipo tiene jugadores para tener protagonismo con el balón. Estos jugadores han demostrado, les ha faltado poco, contra el Barcelona por ejemplo no fue inferior, fue superior. Hay que minimizar los errores que penalizan y con esa bocanada de aire fresco que sea así".