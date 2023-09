Sergio González se refiere al lapsus que quiere superar el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, espera que el mal partido de su equipo ante el Athletic de Bilbao sirva de aprendizaje de cara al duelo andaluz frente al Betis (sexta jornada de Liga) que se disputa el domingo 24 de septiembre en el estadio Benito Villamarín y supone la segunda visita consecutiva.

El técnico no ocultó el mal papel en San Mamés pero espera que se vea una buena versión en la siguiente cita. "Va a depender de nosotros la magnitud de la piedra con la que nos hemos encontrado. Somos conscientes del partido ante el Athletic, pero somos conscientes de la oportunidad que tenemos ahora. Estamos en eso".

Explicó que "lo menos bueno en San Mamés fue que cuando robábamos no sumábamos pases. Tenemos que hacerlo el domingo y jugar un partido atrevido con posibilidad de ganarlo".

"Este equipo siempre compite y aprieta, y el otro día no fuimos capaces de hacerlo", señaló el 'míster' antes de subrayar que "no hay que hurgar en la herida y seguir trabajando, que lo estamos haciendo. No estuvimos bien todos en Bilbao, pero esta semana nos hemos dado energía positiva y tenemos que aprender y demostrar que lo del otro día fue un lapsus".

Recalcó que durante la semana "hemos corregido" y espera que se vea el domingo. "Ojalá seamos capaces de darle la vuelta, sobre todo en competir. Ante el Athletic nos fuimos con malas sensaciones a nivel de propuesta, de competir, de segunda jugada. Hay que corregir y seguir".

El preparador cadista es consciente del complicado compromiso que afronta su equipo en Sevilla. "El Betis es un rival muy difícil, es alegre y se asocia mucho, es un conjunto con un desorden ordenado que le hace ser muy peligroso. Tiene jugadores con libertad de movimientos que suelen cambiar de posición. Y los dos pivotes le dan mucho equilibrio".

Sergio González destacó las cualidades del cuadro verdiblanco. "En ataque tienen jugadores diferenciales. Es un equipo distinto a lo que nos encontramos en el partido contra el Athleti. Al Betis le gusta tocar la pelota, tiene jugadores de arriba que se meten por dentro, y hay libertad para Isco. Es un equipo con un estilo muy marcado por un grandísimo entrenador. Tenemos que estar bien posicionados defensivamente y tener comunicación, y cuando robemos el balón tenemos que ser capaces de generar situaciones de peligro".