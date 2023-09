El entrenador del Cádiz CF habla de las rotaciones, las bajas ante el Betis y dos jugadores que están preparados

El entrenador del Cádiz CF, Sergio Gonzáles, ofreció el viernes 22 de septiembre la rueda de prensa previa al partido contra el Betis de la sexta jornada de Liga que se disputa el domingo en el estadio Benito Villamarín.

El choque frente a la escuadra verdiblanca es el primero de los tres que afronta el conjunto amarillo en ocho días. El miércoles 27 se mide al Rayo Vallecano en el Nuevo Mirandilla y el domingo 1 de octubre comparece en el terreno del Atlético de Madrid.

El calendario se aprieta de tal manera que el preparador cadista debe decidir si hace rotaciones si se tiene en cuente el considerable esfuerzo que hacen los jugadores en cada encuentro.

"Tenemos una plantilla amplia que supone un problema entre comillas", explicó el técnico. Un bendito problema porque a la hora de la verdad "tenemos un mayor abanico de posibilidades".

Esa frecuencia de partidos en tan poco tiempo "es propicio para que entre gente que ha tenido menos minutos o no ha jugado", expuso el inquilino del banquillo.

Los cambios se hará con cabeza, sin locuras. "Desde la tranquilidad, podemos introducir gente que no ha tenido opciones. Hay que tener en cuenta el desgaste de los partidos".

Los movimientos que puedan producirse en el once inicial no están relacionados con la maña actuación del equipo en San Mamés. "Más allá de lo que pasó ante el Athletic de Bilbao, tenemos pensado que futbolistas que no han aparecido lo puedan hacer", avanzó el entrenador.

Sergio González contó las bajas con las que el Cádiz CF afronta la visita al Villamarín. No están disponibles Brian Ocampo (e fase de recuperación de la lesión que sufrió en febrero) y Fede San Emeterio.

Sobre el medio cántabro, el técnico indicó que desde el principio temporada "no le respondía bien la rodilla, hizo un esfuerzo titánico. A priori estaremos algunas semanas sin él, después habrá que ver la evolución".

Quienes sí están disponibles con Víctor Chust y Sergi Guardiola. El defensa suma tres semanas de trabajo con el grupo y el delantero dos. "Los dos ya pueden tener minutos. Ahora a esperar la oportunidad y que sigan creciendo. Están perfectos a nivel físico".