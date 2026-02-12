Raúl González se deja ver por las instalaciones del Cádiz CF

La ciudad deportiva del Cádiz CF, las instalaciones de El Rosal, acogió este pasado miércoles la visita de un ilustre del fútbol español, Raúl González, que dejó su legado defendiendo la camiseta del Real Madrid y de la selección española.

El motivo de la visita del ex futbolista es que su hijo Héctor, que cuenta con 20 años, fue uno de los refuerzos del Cádiz CF Mirandilla en el pasado mercado de invierno, y el choque de entre semana contra el Conil (0-1) permitió verle en acción en partido oficial.

Héctor no fue titular pero en el minuto 67 sustituyó a Pajarón. Fue justo después de que el equipo conileño anotara el único tanto del encuentro.

Raúl González pudo ver en acción a su hijo en la segunda oportunidad que tiene de amarillo desde su llegada hace una semanas procedente del Recreativo Granada.

A lo largo de lo que resta de campaña será habitual ver al ex madridista en la ciudad deportiva del Cádiz CF para seguir las evoluciones de su hijo, que trata de seguir creciendo formando parte de la cantera amarilla.