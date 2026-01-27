El Cádiz CF ficha al hijo de una leyenda del Real Madrid

El Cádiz Club de Fútbol y el defensa Héctor González han alcanzado un acuerdo para su incorporación en el Cádiz CF Mirandilla.

Héctor González Redondo (Madrid, 2005) pasó por la cantera de Las Rozas CF y CD Leganés, antes de recalar en el Polvorín FC, filial del CD Lugo, con el que disputó un total de 18 partidos en Tercera Federación.

El joven futbolista de 20 años ocupa el puesto de defensa central. En verano de 2025, firmó por el Recreativo Granada (grupo 9 de Tercerra Federación), con el que sólo jugó tres partidos en la primera parte del presente curso.

Tras su paso por el Club Recreativo Granada, filial del Granada CF, el zaguero cambia de aires y llega al club gaditano en el que ya se ha puesto a las órdenes de Francisco Cordero 'Rubio', entrenador del Cádiz CF Mirandilla. El filial cadista está acometiendo una profunda remodelación de su plantilla a mitad de temporada.

Héctor González es hijo de Raúl González, ex futbolista del Real Madrid y leyenda del conjunto blanco, con el que ganó tres 'Champions' (1998, 2000 y 2002) además de otros muchos títulos durante su estancia de 16 temporadas. Raúl es el jugador con más partidos en la historia del Real Madrid, 741, y es el tercer máximo goleador (323) superado sólo por Cristiano Ronaldo (450) y Karim Benzema (354).

La entidad cadista propicia numerosas salidas y entradas en el filial durante el mercado de invierno. El club anunció el martes 27 de enero la incorporación de Derek Septien Stute. Nacido en México (06/09/2005), juega como delantero.

Formado en las canteras del Club América de Mexico y Atlético de Madrid, militó la pasada temporada en Segunda RFEF de la mano del Rayo Majadahonda.