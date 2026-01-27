El Cádiz CF deja de ser el equipo con más porterías a cero

El Cádiz CF pega un frenazo después haber enderezado el rumbo con una buena racha que le llevó a terminar la primera vuelta en la sexta posición, en zona de fase de ascenso y convertido en uno de los candidatos a dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. Hasta once escuadras están metidas ahora mismo en la contienda por el objetivo más ambicioso.

El arranque del segundo periodo del torneo es el peor posible con dos derrotas en otros tantos encuentros (ante el Albacete y el Granada) que suponen un retroceso. El equipo entrenado por Gaizka Garitano superó una mala racha (seis partidos sin ganar) y disfrutó de una buena etapa con cuatro victorias casi seguidas que coincidió con una explosión goleadora a favor... y también en contra. Pero ahora detiene su marcha a la espera de una reacción inmimente.

En el momento que el Cádiz CF vuelve a tener problemas en el remate, se produce una parálisis porque no deja de recibir tantos. Marcó más goles en las diez jornadas más recientes, 15, que en las 13 iniciales de la temporada, 11. Aumentó su cuenta anotadora aunque también recibió más tantos en esa secuencia más cercana, 17, que al principio de curso, 9.

Cifras en mano, los amarillos se vuelven más vulnerables en la retaguardia y con ello se ven abocados a incrementar su acierto en la portería contraria. Cuando dejan de hacerlo, llegan los problemas.

El Cádiz CF fue durante mucho tiempo el equipo de Segunda con más porterias a cero. Nueve en total, aunque de los últimos diez encuentros sólo en uno (contra el Castellón) no le marcaron gol. Los otros ocho partidos sin tantos en la puerta defendida por Víctor Aznar se disputaron en el tramo de los primeros 13 capítulos ligueros.

Los números demuestran la pérdida de consistencia del sistema defensivo. El Cádiz CF es uno de los equipos más goleados de las últimas diez jornadas. En el cómputo global desde el arranque de la campaña 2025-26, es el segundo equipo que más veces ha dejado la portería a cero una vez que es superado por el Albacete Balompié, que suma diez partidos sin gol en contra.