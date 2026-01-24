El malestar del técnico del Cádiz CF: "El penalti y la expulsión son innecesarios"

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, estaba bastante contrariado con lo sucedido cuando atendió a LaLiga TV por una derrota que llegó después de un recital de ocasiones y balones a los palos por parte de su equipo.

Una dura realidad que exponía el preparador de la escuadra amarilla. "Hemos sido superiores pero no es suficiente para ganar. Hasta el uno a uno hemos sido muy superiores en todo. Luego no hemos gestionado bien, hemos tenido muchas faltas y se ha jugado muy poco pero no por el árbitro, ha sido por nuestra culpa", agregando Garitano que "ha sido una pena no gestionar bien en lo emocional los últimos quince minutos". "Ellos prácticamente no han hecho nada y nosotros hemos llegado y hemos tenido cuatro palos".

El preparador del Cádiz CF se lamentaba de "no haber aprovechado esas ocasiones" y descartaba que sea consecuencia de los fallos del equipo. "No somos de cometer muchos errores pero hoy los hemos cometido. Hemos sido superiores y no ha servido y otras veces sin ser tan superiores hemos podido ganar".

Situación en la Liga. "Hemos perdido dos partidos seguidos y ya contra el Sporting ganamos sin estar bien. Esto es así pero hay que seguir la línea de juego porque en este partido dos errores nos han penalizado mucho".

Y profundizando en esa jugada de la pena máxima y la tarjeta roja a Brian Ocampo, el técnico del Cádiz CF dejó la siguiente reflexión: "Puedes jugar mejor o peor, ganar o perder, pero el penalti y la expulsión son innecesarios y marcan el devenir del resultado".