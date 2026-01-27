Incertidumbre en la recta final del mercado de invierno: la tarea pendiente del Cádiz CF

Queda menos de una semana para el final del mercado de invierno y el Cádiz CF apura el plazo con la opción de hacer retoques en la plantilla. El club se movió con celeridad y antes incluso de la apertura de la ventana de fichajes anunció dos incorporaciones. El pasado 10 de diciembre anunció la del delantero Jerónimo Dómina y el último día de 2025 la del extremo Antoñito Cordero, en su caso cedido por el Newcastle por lo que resta de temporada.

Después de aquellas dos operaciones, el Cádiz CF lleva casi un mes sin concretar más refuerzos para la plantilla. La prioridad es la contratación de un defensa central que, en caso de producirse, podría conllevar la salida de Pelayo Fernández, con escasa participación en la primera vuelta de LaLiga Hypermotion y sin minutos en el comienzo de la segunda.

Son muchos los nombres que suenan para apuntalar el eje de la zaga una vez que Oier Luengo, que parecía el preferido, firmó por el Burgos. Los más recientes son el georgiano Luka Latsabidze (21 años) y el hispano-irlandés Anselmo García MacNulty (22). La lista de los que suenan es extensa: los españoles Iker Muñoz y Aimar Duñabeitia, el neerlandés Floris Smand... El club maneja varias posibilidades y todo a punta a que llegará un central antes de las doce de la noche del lunes 2 de febrero, la fecha tope para acometer fichajes.

Además de la defensa, la incógnita radica en el ataque tras la grave lesión de Iuri Tabatadze, baja hasta la próxima temporada después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla en el partido contra el Albacete. No es descartable que el club pueda hacerse con un futbolista de banda o incluso un mediapunta para suplir la larga ausencia del extremo sobre todo después de las dos derrotas consecutivas que han sembrado dudas en el arranque de la segunda parte del campeonato, la más importante porque es cuando los objetivos están en juego con poco margen de error.

No es fácil en este tramo del curso dar con un jugador que mantenga o suba el nivel del equipo en la misión ofensiva. Tabatatadze, aunque ya no puede participar, sigue siendo el máximo goleador de los amarillos con la media docena de tantos que marcó durante la primera vuelta. No ostentaba tener el rol de titular pero ejercía un papel importante cuando saltaba al césped en la segunda mitad. Todos sus goles los anotó a partir del minuto 70.