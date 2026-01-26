Recuerdos negativos del Cádiz CF en la mayoría de visitas al Huesca

Este mes se cumplen 15 años y medio desde que el Huesca y el Cádiz CF se vieron por primera vez las caras en un partido de la competición liguera disputado en la capital de la provincia oscense. Luego se han medido en otras cinco oportunidades en similares circunstancias, asimismo en choques correspondientes a la categoría de plata del fútbol español, salvo una temporada con ambos en Primera.

El balance global de esos seis enfrentamientos resulta bastante adverso para los amarillos, pues cayeron en tres ocasiones, con dos empates y una única victoria que tuvo lugar en el cruce de Primera en la campaña 2020/21.

Especialmente triste es el recuerdo del encuentro que sirvió para abrir esta relación, el de la penúltima jornada de la temporada 2009/10. La decepcionante derrota encajada contra una escuadra entrenada por el gaditano Antonio Calderón propició que el Cádiz CF pasara a no depender de sí mismo en la jornada definitiva para obtener la salvación. Ganar en el Carranza al Numancia no bastó al no fallar los rivales directos y el equipo dirigido por Víctor Espárrago descendió a Segunda B.

Además, la primera vez que se vieron las caras en partido oficial fue en Copa del Rey, en el curso 1990/91, con un empate sin goles en Huesca en el chque de ida. En la vuelta, 1-1 en el viejo Ramón de Carranza y el Cádiz CF pasó de ronda en la tanda de penaltis.

Antecedentes en Liga

2009/10 (Segunda División): Huesca, 2 - Cádiz, 1 (Enrique)

2016/17 (Segunda División): Huesca, 1 - Cádiz, 1 (Alfredo Ortuño)

2017/18 (Segunda División): Huesca, 1 - Cádiz, 0

2019/20 (Segunda División): Huesca, 1 - Cádiz, 1 (Álex Fernández)

2020/21 (Primera División): Huesca, 0 - Cádiz, 2 (Negredo y Pombo)

2024/25 (Segunda División): Huesca, 3 - Cádiz, 1 (Rubén Sobrino)