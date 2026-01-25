Entradas visitantes para el Huesca - Cádiz CF: precio y cómo comprar

Estadio El Alcoraz, donde el Huesca ejerce de local.

El Cádiz Club de Fútbol traslada la vista al siguiente compromiso del campeonato después del encuentro ante el Granada resuelto con derrota (1-2) en el estadio Nuevo Mirandilla la noche del pasado sábado 24 de enero.

El objetivo de los amarillos no es otro que retomar de manera inmediata la senda ganadora tras dos varapalos consecutivos en los compases iniciales de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. El reto es seguir metido en la contienda por un puesto en la fase de ascenso por el que pujan numerosas escuadras.

La entidad cadista informa a sus socios de la apertura del plazo de venta de entradas para el próximo partido que el conjunto amarillo afronta en el terreno del Huesca el domingo 1 de febrero a partir de las 18:30 horas (seis y media de la tarde). La cita está encuadrada dentro de la 24ª jornada.

Desde el Cádiz CF informan que la venta se realizará en los siguientes días y horarios:

Lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero:

de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

Jueves 29:

de 9:30 a 12:30 horas.

El precio de la entrada será de 25 euros.

Las entradas podrán adquirirse a través de los siguientes puntos de venta:

De forma presencial, en Atención al Socio.

Por teléfono, llamando al 956 00 00 11.

La entidad cadista resalta una información que considera importante:

La venta es exclusiva para socios del Cádiz CF.

Las entradas son personales e intransferibles, por lo que será imprescindible cumplir esta condición en el acceso al estadio.

Desde el club agradecen la colaboración de sus socios y recuerdan la importancia de respetar las condiciones de venta establecidas.