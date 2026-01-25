Varapalo del Cádiz CF en la clasificación: no suma en la segunda vuelta

El Cádiz CF confirmó el sábado la noche del 24 de enero su aciago comienzo de la segunda vuelta en la que lleva dos derrotas en otros tantos encuentros. El conjunto amarillo se mostró incapaz siquiera de lograr un empate en el estadio Nuevo Mirandilla en el duelo andaluz frente a un Granada que llegaba apurado en plazas de descenso a Primera Federación. El desenlace no pudo ser más decepcionante. Perdió 1-2 delante de una afición que fue testigo desde la grada de la inoperancia de su equipo.

El desagradable varapalo en casa se unió al sufrido la semana anterior en el terreno del Albacete (1-0). Dos capítulos consecutivos sin sumar acarrean consecuencias nada buenas en la clasificación. El Cádiz CF falla, otros rivales aciertan y la caída es un hecho en este momento de la temporada 2025-26.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano finalizó la primera vuelta con 34 puntos en la sexta posición y se postuló como un firme candidato para luchar por el ascenso por la vía directa o a través de las eliminatorias programadas para el próximo mes de junio. Pero la realidad se impone a día de hoy a la espera de una reacción en compromisos venideros. O avanza o se verá condenado a difuminarse en medio de la nada.

El problema es su pésimo arranque de la segunda parte del campeonato. El revés en el Carlos Belmonte le supuso caer del sexto al octavo puesto y el batacazo como local ante el Granada provocó un nuevo desplome, esta vez hasta el décimo escalón que aún puede ser el undécimo si el Ceuta (32 puntos) vence a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Alfonso Murube la noche del lunes 26 de enero en la clausura de la 23ª jornada.

En un torneo tan igualado como es LaLiga Hypermotion, quedarse sin sumar dos veces seguidas deriva en un retroceso que ahora sufre el Cádiz CF, atascado con los 34 puntos que obtuvo en la primera vuelta y rebasado por varios contrincantes que sí dan un paso adelante.

El cuadro gaditano tiene ahora a nueve adversarios por delante en la tabla. Los más cercanos son el Burgos y el Córdoba, noveno y octavo con 35 puntos. El Sporting de Gijón remonta el vuelo tras enlazar dos triunfos y ocupa el séptimo lugar con 36. Queda por definir la distancia a la que se queda el Cádiz CF del sexto peldaño en el que reposaba hasta hace bien poco. Depende los marcadores que se den en los partidos del domingo 25. En cualquier caso, el Cádiz CF aún está a tiempo de engancharse a las posiciones de la zona noble de la tabla si es capaz de adentrarse en una dinámica positiva en las siguientes semanas.