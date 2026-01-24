Aprobados y suspensos del Cádiz CF en el partido contra el Granada: el peor día de Víctor Aznar

Iza Carcelén golpea el balón ante el acoso de un jugador del Granada.

Víctor Aznar (0) Desconocido. Fue de largo su peor actuación con dos errores infantiles que influyeron de manera decisiva en la derrota.

Iza Carcelén (1) Por momentos pareció más un extremo que un lateral debido a las urgencias en ataque. Firmó un remate al poste.

Jorge Moreno (0) Abortó alguna ocasión pero cometió un penalti que pudo haber evitado.

Iker Recio (1) Cumplió en un partido que se complicó por la fragilidad de la zaga.

Climent (1) Alternó aciertos y errores en un desempeño marcado por su persistencia en ataque.

Moussa Diakité (2) Fue el mejor jugador del equipo amarillo, eficaz en la tarea de la destrucción en la segunda parte cuando sus compañeros se volcaban en ataque. Tiró al poste.

Ortuño (1) Trabajó a destajo en el centro del campo aunque sin brillo en la circulación de la pelota.

Antoñito (0) Poca incidencia en el juego más allá de algunos centros al área.

Ontiveros (0) Quizás aún no esté preparado para ser titular. Poca aportación aunque participó en el gol con un pase de calidad.

Dawda (0) No paró de batallar con los centrales del Granada pero con escasa fortuna.

García Pascual (2) Muy activo arriba, Mandó la pelota al palo y estuvo donde debe colocarse un delantero en la jugada de su gol.

De la Rosa (0) El equipo no fue a más con su entrada en el tramo decisivo del partido.

Brian Ocampo (0) Perdió la titularidad y como suplente no anduvo fino cuando saltó al césped con veintitantos minutos por delante. Para colmo, fue expulsado.

Álex Fernández (s.c.) Entró en los últimos con el equipo adentrado de una espirar de precipitación.

Roger Martí (s.c.) El delantero jugó en los compases finales pero no llegó el balón en condiciones para poder intentar el remate.