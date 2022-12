El próximo rival del Cádiz CF en la Liga empata ante un equipo italiano

Un gol marcado por el belga Largie Ramazani en el minuto 88 permitió al Almería, próximo rival del Cádiz CF en la reanudación de la Liga, empatar 1-1 ante el Torino, equipo que ocupa la novena posición en la Serie A italiana, en un partido amistoso disputado en el complejo Pinatar Arena, en la Región de Murcia.

El conjunto dirigido por Joan Francesc Ferrer 'Rubi', que llegó al parón liguero por la disputa del Mundial ocupando la decimocuarta posición en la Primera División española, obtuvo un 1-1 de mérito frente a uno de los históricos del fútbol transalpino y lo consiguió 'in extremis' y después del carrusel de cambios en ambas formaciones.

Tanto el Cádiz CF como el Almería se probaron ante conjuntos italianos. Los amarillos vencieron con claridad a la Roma (3-0) y los mediterráneos igualaron con el Torino.

El Torino se adelantó con el tanto marcado por el neerlandés Perr Schuurs tras un saque de esquina lanzado por Valentino Lazaro y que Sreda Babic no ha acertado a despejar en el minuto 36.

Los españoles reaccionaron y, tras varias ocasiones, como un lanzamiento de falta de Adrián Embarba despejado por Vanja Milinkovic Savic y un remate desviado por poco de Houboulang Mendes, llegó el empate, que firmó Ramazani en la recta final al rematar solo delante de Etrit Berisha ante la falta de concentración de la zaga turinesa cuando parecía que la victoria sería para los de Ivan Juric.