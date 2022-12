Mabil, a un paso de salir del Cádiz CF: su próximo equipo

En el Cádiz CF trabajan a destajo ante la próxima apertura del mercado de invierno el próximo mes de enero. Habrá movimientos en la plantilla del conjunto amarillo entre entradas y salidas.

La operación salida está en marcha. En el club tienen las ideas claras y los jugadores con menos minutos en la primera parte de la temporada 2022/23 son los que están llamados a cambiar de aires.

Tomás Alarcón y Antonio Blanco se quedaron fuera de la convocatoria del partido contra la Roma en una señal diáfana de que el futuro de ambos no pasa por el conjunto amarillo en la segunda mitad del presente curso. Son los centrocampistas con menos minutos, con escaso protagonismo a las órdenes de Sergio González. El chileno sólo ha participado en cuatro partidos de Liga y tres el cordobés.

Las negociaciones está abiertas entre el Cádiz CF y el Real Madrid para formalizar la ruptura del contrato de cesión de Blanco. La clave pasa por que el canterano de Valdebebas encuentre nuevo equipo.

En el caso de Tomás Alarcón, la solución pasa por una cesión dado que el ex del O'Higgins tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de junio de 2025.

Hay otro jugador más con la puerta de salida abierta. Awer Mabil regresó de su estancia con Australia en el Mundial de Catar con la realidad de los pocos minutos que lleva en el su primer año en el conjunto gaditano, con sólo cinco envites ligueros en su cuenta y 162 minutos.

El extremo jugó un rato en la segunda parte del encuentro ante el Wolverhampton pero no saltó al césped en el reciente choque frente a la Roma. Fue el único de los convocados que no jugó y si no lo hizo fue por un motivo.

Y es que Mabil parece que está más fuera que dentro del Cádiz CF. Se marchará cedido en busca de los minutos que difícilmente tendrá con los amarillos en caso de quedarse. Tiene contrato hasta 2026 y volverá el 1 de julio. La segunda parte de la presente campaña en principio la jugará en otra la Liga.

Están abiertos los contactos para que Mabil se incorpore en calidad de cedido al Sparta Praga, tercer clasificado de la Liga checa. Si cuajan las negociaciones, sería una nueva aventura para el futbolista después de haber jugado en los campeonatos de Australia (Adelaide United), Dinamarca (Midtjylland y Ebsjerg), Portugal (Paços de Ferreira), Turquía (Kasimpasa) y España (Cádiz CF).