El vestuario del Dépor 'tira' fuerte para llevarse a Lucas

Bastante necesita el Deportivo las vacaciones navideñas, a las que espera irse con un triunfo en Ceuta que le permita disfrutar de un parón tranquilo. Pero también necesita ese descanso para poder centrarse en el tema que está eclipsando todo en los últimos días: el posible regreso de Lucas Pérez. Las declaraciones de Couceiro, presidente de la entidad gallega, han disparado la ilusión entre la afición... y también en el vestuario, con jugadores como Quiles el jueves o Raúl Carnero el viernes abriéndole la puerta de par en par: "Todos queremos que venga".

Carnero, que es lateral del conjunto deportivista, se refería en la previa de la jornada a la opción de que se refuercen con el atacante del Cádiz CF. "Aquí todos queremos que venga Lucas. Es un delantero de primer nivel, con mucho gol y que ya hizo grandes cosas aquí. Todo el mundo quiere que venga, pero pertenece al Cádiz. Son cosas entre clubs. Si lo hacen, será bienvenido. Lo conozco, jugué con él de niño en el Victoria y cuando venía en verano en los típicos torneos de fútbol playa… a ver que pasa, nosotros tenemos que centrarnos en lo que nos viene".

Por su parte, el entrenador del Deportivo, Óscar Cano, trataba de mirar a la Liga, donde aguarda el Ceuta, pero resultaba inevitable que la cuestión Lucas Pérez y el Cádiz CF estuviera sobre la mesa de la sala de prensa. "Lucas Pérez no está en mi radar ahora mismo, estoy pendiente del Ceuta y nada más, que no viene al final no sería decepción ninguna porque no lo tenemos, ahora mismo me consume todo el tiempo entrenar al equipo no estoy en el mercado analizándolo. ¿A quién no le gustaría tener a Lucas Pérez?"

Nadie quiere ilusiones en falso en La Coruña, pero la corriente pro-Lucas Pérez es un hecho y la presión empieza a ser importante desde la otra punta del país para que esa presión la ponga el jugador del Cádiz CF en la mesa de Manuel Vizcaíno. Se va acercando el 2 de enero y se repite el guión del verano por parte de la situación con el ariete. A pesar de que hasta la jornada 14ª Lucas Pérez ha repetido que no deben existir dudas sobre su compromiso con el amarillo y azul, la cercanía de la segunda ventana de incorporaciones vuelve a dar un giro incómodo para el club gaditano y con alta dosis de presión desde el Dépor.

Cabe recordar que en el mercado invernal de la pasada temporada el Cádiz CF abonó un millón de euros al Elche para firmar, el último día, a Lucas. La cuestión es que esa inversión no puede irse ahora al traste con la necesidad del equipo gaditano y la dificultad de encontrar en el mercado a un atacante de garantías. También está por ver hasta dónde llegaría en el aspecto económico el Deportivo.