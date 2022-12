Raúl Parra vuelve al Cádiz CF

La primera incorporación del Cádiz CF en el mercado de invierno está al caer. Es cuestión de horas o días si nade su tuerce en el último momento.

La prioridad de la entidad era apuntalar al lateral derecho tras la grave lesión de Joseba Zaldua y la decisión ya está tomada. Ya hay relevo para el vasco, que en principio lo tiene bastante complicado para volver a jugar a este temporada tras ser operado de la rodilla derecha.

El lateral derecho que acompañará a Iza Carcelén en lo que resta de campaña será Raúl Parra (23 años cumplidos el pasado 26 de noviembre). El zaragozano militó en el filial cadista el curso pasado, aunque debutó en el primer equipo y participó en dos partidos de Liga en la máxima categoría y en cuatro de la Copa del Rey. Su actuación más destacada la protagonizó en el Camp Nou, cuando fue titular en el encuentro ante el Barcelona resuelto con la histórica primera victoria a domicilio de los amarillos frente al gigante azulgrana.

Raúl Parra salió cedido al Mirandés en la temporada 2022/23 con la idea de sumar minutos en LaLiga SmartBank (Segunda División) para seguir creciendo como futbolista. El filial cadista, que pertenece a la Segunda Federación (el equivalente a Tercera División), se le había quedado pequeño.

En el Cádiz CF han estado muy pendientes del jugador y consideran que está ofreciendo un buen rendimiento en el cuadro burgalés. Lo ven preparado para la exigencia de la élite.

Acumula 19 partidos de Liga en el conjunto de Miranda de Ebro (1.160 minutos), la mayoría como titular. En el reciente choque frente a la Ponferradina, disputado el sábado 17 de diciembre, fue suplente y saltó al césped a falta de 20 minutos para el final.

Tras peinar el mercado y observar la evolución de Raúl Parra, en el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla piensan que el aragonés puede estar capacitado para jugar a buen nivel en LaLiga Santander. El futbolista está encantado con la oportunidad que tiene por delante de asentarse en la máxima categoría.

El acuerdo entre las partes está cerrado para hacer posible la vuelta de Raúl Parra. El Cádiz CF y el Mirandés han llegado a un entendimiento para romper el contrato de cesión y el jugador está muy ilusionado. Se marchó con futbolista del filial y ahora a su regreso será jugador de la primera plantilla a todos los efectos.

La operación está a falta de la correspondiente firma una vez que hay acuerdo verbal. Puede ser cuestión de horas o días. Si no surgen contratiempos, Raúl Parra será la primera cara nueva del Cádiz CF en el mercado de invierno. No podrá formar parte de la lista de convocados hasta el mes de enero, cuando abra de manera oficial el periodo de inscripciones. Eso supone que no estará disponible para el duelo ante el Almería (30 diciembre) y que su primera opción de pelear por el puesto será para el envite contra el Valencia (6 de enero).