El Cádiz CF empieza a vivir de las rentas. De momento se lo puede permitir gracias al excelente comienzo de una temporada que sigue siendo brillante. Pese a las dificultades que aparecen en las últimas semanas, sobran motivos para mantener la sonrisa de oreja a oreja.

El conjunto amarillo destiló sensaciones positivas en el encuentro contra el Elche. Mereció la victoria en casa, la buscó con ahínco hasta el pitido definitivo más allá del minuto 90 pero el rival, un buen equipo, se defendió con orden de principio a fin.

No hubo manera. En el fútbol lo que cuenta de verdad es el gol, el gran ausente en la cita de la noche del pasado domingo. Sin gol no hay paraíso. El consuelo es que dejó la portería intacta y que mantiene el espíritu competitivo pese a que los marcadores no acompañen del todo en las últimas fechas.

Las cifras cosechadas por el líder en las últimas semanas revelan una ralentización en su producción que no debe causar alarma. Continúa en la cima de la clasificación con nada menos que 40 puntos, ocho de margen en plazas de ascenso directo.

Es cierto que el Almería, inmerso en una dinámica vencedora, se acerca a cinco puntos, aunque la relevancia de ser primero o segundo es menor mientras la diferencia con el tercero sea holgada, como es el caso.El Cádiz CF conserva su estado de fiabilidad pese a que los resultados no le acompañan ahora como en el arranque de curso. Para eso tiene la ventaja, para situaciones como la actual.

El conjunto de Álvaro Cervera no pierde la consistencia pese a que sume puntos a un ritmo más lento. En Fuenlabrada cayó en un acción aislada después de jugar más de una hora con un futbolista menos en un partido con pinta de cero a cero. Y ante el Elche acumuló méritos para quedarse con todo el botín.La realidad es que hay equipos que en este tramo de la competición andan más finos a la hora de coleccionar puntos.

El balance de las últimas cinco jornadas de Liga coloca al conjunto amarillo en la décima posición con seis puntos de los 15 disputados. Han volado nueve en las citas más recientes en una clara demostración de que ahora le cuesta avanzar más que antes.

Mientras el Cádiz CF sufre un atasco, otros adversarios empiezan a poner la velocidad de crucero, como en los casos del Almería y el Girona, que se se hacen con 11 puntos de 15. El cuadro andaluz y el catalán, con los presupuestos más altos de la categoría de plata, llevan colgados el cartel de favoritos al ascenso y parece que van a más.

Las Palmas y el Mirandés se embolsan diez puntos en los cinco capítulos más recientes, nueve el Elche y el Huesca, ocho el Real Zaragoza y el Fuenlabrada, y siete el Real Oviedo antes de llegar al grupo de equipos con seis puntos, en el que además del Cádiz CF están el Racing de Santander y el Málaga.

Un torneo tan largo como el de la Segunda División A está condicionado por las rachas. La del Cádiz CF no es la mejor en este tramo, pero se sostiene con una distancia que hubiese firmado con los ojos cerrados antes del comienzo de la temporada. El líder se ha ganado el crédito y ya piensa en sacar petróleo en su próxima visita al estadio Carlos Tartiere (domingo día 15 a partir de las cuatro de la tarde).