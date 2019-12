No andan muy contentos en el Cádiz CF con los arbitrajes más recientes. En la plantilla son conscientes de que además de superar al rival de turno, no les queda otra que sobreponerse a las decisiones del juez del partido. Doble obstáculo para tratar de mantenerse en el pico más alto de la clasificación.

Saúl Ais Reig, de sobra conocido por perjudicar al Cádiz CF (en el recuerdo permanece aquella visita al Mirandés en la campaña 2016/17, cuando se inventó la expulsión de Gorka Santamaría), no tuvo empacho en dejar al conjunto amarillo con un futbolista menos en el partido contra el Fuenlabrada cuando mostró la segunda cartulina (y la consiguiente roja) a Jean Pierre Rhyner en el minuto 25. El suizo no anduvo muy fino pero el colegiado aprovechó la más mínima para dejar al líder en inferioridad numérica durante más de una hora.

Una semana más tarde, en el mismo tramo del envite frente al Elche (en el ecuador de la primera mitad), Daniel Trujillo Suárez perdonó la expulsión al visitante Manuel Sánchez tras una entrada sobre Choco Lozano que hubiese supuesto la segunda amonestación. El trato fue distinto al de la semana anterior con Rhyner.

El árbitro indultó al zaguero del cuadro ilicitano pero además adoptó decisiones que llegó a exasperar a los gaditanos. Trujillo Suárez permitió, por ejemplo, que los ilicitanos frenasen a Alberto Perea con continuas faltas, algunas de ellas ni siquiera señaladas.

El entrenador, Álvaro Cervera, no ocultó después del último encuentro que no están gustando determinadas actuaciones de los árbitros. El técnico afirmó que "no estamos teniendo suerte en este aspecto, ni en el tema del juego ni el aspecto personal".

Cervera añadió que "los árbitros creo que no te dan al final de la Liga, pero no estamos teniendo suerte, esa es la sensación que tengo. No me está gustando mucho".