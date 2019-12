El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa del Ramón de Carranza algo contrariado porque el partido de los suyos, bueno por momentos, no bastó para amarrar la victoria y certificar el título de campeón de invierno. "La primera parte creo que los dos equipos hemos intentado no dar ventaja al contrario, que puedan hacer ocasiones y ponerse por delante. Ellos habían marcado en casi todos los partidos y teníamos un poco de respeto los dos, aunque ellos han aparecido más de lo normal cerca de nuestra portería. En la segunda sí hemos estado mejor, a ellos ya les costaba más sacar las contras, aunque han sacado alguna, y nosotros hemos apretado, pero con la gente más cansada. Hemos tenido algunas ocasiones, pero hay que darle al punto el valor que merece".

Sensaciones. "Somos un equipo que hemos tenido mucha efectividad, ganando partidos sin llegar mucho, y sabíamos que cuando no la tuviéramos íbamos a sufrir. Tengo la sensación de que este tipo de partidos otras veces podíamos perderlo, y ahora al menos hemos sumado un punto".

Regreso de Salvi. "No se ha encontrado cómodo en ningún momento, también porque el juego lo hemos llevado mucho por el lado de Perea y Álex, y él se encontraba sin espacio para correr, y si no corre no se siente bien, además de la inactividad... Todo un poco".

Demasiadas bajas. "Con el resultado no estoy contento pero al menos hemos sumado, pero con el partido que hemos hecho sí estoy contento".

Fervor de la grada. "Los aficionados están para eso, veo bien que se animen y tengan la ilusión, las miras lo más alto posible".

Pies en el suelo. "Tanto por nosotros como por los contrarios, pero creo que cuando recuperemos a jugadores vamos a seguir siendo buenos. Tenía mucho respeto y el partido no me ha disgustado".

Producción en ataque. "El partido se ha abierto por las circunstancias, al tener tantas bajas se dan más situaciones y sabes que tienes que llegar más veces a la portería contraria. Antes con la efectividad que teníamos nos bastaba con pocas veces. Además, hay equpos y equipos, y éste a la contra tiene jugadores que no son malos".

Labor del árbitro. "No estamos teniendo suerte en ese aspecto, ni en el tema del juego ni en el tema personal. Creo que los árbitros no te dan a final de Liga, pero no estamos teniendo suerte, o al menos es la sensación que tengo. No me está gustando mucho".