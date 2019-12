Cervera y el runrún del entorno misterioso

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, soltó unas declaraciones después del partido contra el Elche con cierto aroma enigmático. No fue en la rueda de prensa, sino ante los micrófonos del canal deportivo Gol, que retransmitió el encuentro en directo por televisión.

Cervera dijo que "los aficionados apoyan al equipo, saben lo que estamos haciendo" para renglón seguido añadir que "hay cierto runrún alrededor que nos valora más por los puntos de ventaja que llevamos al segundo que por lo que hacemos, eso es un poco injusto".

¿El entorno al que se refiere es el club?, preguntó el periodista al entrenador. Cervera no aclaró qué o quién es el entorno, no dijo que no fuese el club, esquivó la cuestión y se centró en su discurso: "Noto de un tiempo a esta parte que se nos valora más después del resultado no por lo que hemos hecho por conseguirlo sino por la distancia que le sacamos al segundo".

El técnico hizo esas manifestaciones unos días después de que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, dijese que no lograr el ascenso a Primera sería un fracaso.