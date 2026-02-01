Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Huesca

La última semana del mes de enero llega a su punto culminante justo cuando el calendario cambia de hoja el domingo 1 de febrero y el Cádiz CF salta al césped con el objetivo de abrazar la primera victoria de la segunda vuelta después de haber fracasado en sus dos intentos anteriores. La derrota ante el Albacete en el Carlos Belmonte (1-0) y sobre todo el doloroso revés sufrido en el Nuevo Mirandilla frente al Granada (1-2) devolvieron la decepción que había quedado muy atrás y obligan a una reacción inmediata en el terreno del Huesca en el choque encuadrado dentro de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion (desde las seis y media de la tarde).

Los amarillos, atascados en los 34 puntos, comparecen en El Alcoraz ubicados en el puesto más bajo de la temporada, undécimos, aunque cerca del sexto (zona de fase de ascenso) que ocupaban antes del frenazo con esos dos varapalos consecutivos. La urgencia de los locales es mucho mayor dada su delicada situación en la clasificación, colocados en descenso con 24 puntos. Los de casa no esconden que para ellos es una final.

De lo que se trata es de ganar y para ello hace el Cádiz CF un largo desplazamiento hasta el norte de España. Todo lo que no sea sumar de tres en tres es correr el riesgo de quedarse más atrás en la dura pelea por una plaza en el ‘play-off’. El triunfo daría además un impulso anímico a un equipo amarillo que necesita una alegría para volver a creer en sus posibilidades. Los últimos días han sido convulsos con el despido de Fali.

Es el último encuentro dentro de un mercado de invierno que no suele gustar a los entrenadores. Gaizka Garitano reconocía el viernes que estaba deseando que acabe ya el periodo de fichajes que de momento ha deparado tres incorporaciones, la última la del central Sergio Arribas (jugador del Huesca en la primera parte del curso) anunciada el pasado jueves, un día antes de que la entidad cadista sorprendiese con el despido de Fali.

El técnico tiene problemas esta semana en los extremos con las bajas de los lesionados Suso y Tabatadze y el sancionado Brian Ocampo, además del estado de forma de Javier Ontiveros que el propio Garitano ha puesto en cuestión. El marbellí no está en forma y no juega, por lo que Antoñito Cordero y José Antonio de la Rosa se repartirán los dos puestos en los costados salvo que el entrenador se incline por otra solución (Yussi Diarra o Álex Fernández por ejemplo, por ejemplo).

Lo demás ofrece pocas dudas con un bloque muy reconocible aunque los errores de Víctor Aznar en el duelo ante el Granada abren un interrogante sobre un posible relevo en la portería.

En ese caso, sería el turno de David Gil aunque el brasileño ha sido titular en los veintitrés partidos del campeonato.

Alineaciones probables

SD Huesca: Dani Jiménez, Toni Abad, Carrillo, Jorge Pulido, Alonso, Óscar Sielva, Jordi Martín, Portillo, Álex Cantero, Escobar y Sergi Enrich.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa, Antoñito, Dawda Camara y García Pascual.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (comité castellano-machego).

VAR: Óliver de la Fuente Ramos (comité castellano-leonés).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).