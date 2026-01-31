Crisis de Ontiveros: fuera de la convocatoria del Cádiz CF para el partido contra el Huesca

Semana de sorpresas en el Cádiz CF marcada por la despedida de Fali por motivos disciplinarios y el serio toque de atención que el entrenador, Gaizka Garitano, dio a Javier Ontiveros en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Huesca correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 1 de febrero en el estadio El Alcoraz a partir de las 18.30 horas.

El conjunto amarillo se ejercitó el sábado por la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (en Puerto Real) y la última sesión dio paso a la confección de la convocatoria antes de emprender un largo viaje a la zona norte de Aragón.

Garitano corroboró con hechos el problema que hay con Ontiveros. El viernes dijo sobre el talentoso futbolista que "llevamos tiempo intentado que se ponga bien, pero no conseguimos que esté al cien por cien". Al día siguiente, el marbellí no figuraba entre los 21 citados para afrontar una complicada cita como visitante.

El Cádiz CF encara el partido con numerosas bajas. Hasta siete ausencias por diversas razones. No están disponibles los lesionados Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic, Suso, Iuri Tabatadze ni tampoco el sancionado Brian Ocampo, expulsado con cartulina roja directa en el reciente duelo andaluz frente al Granada. No se estrena Sergio Arribas, defensa central recién fichado (el club anunció su contratación el pasado jueves). Y la mencionada baja de Ontiveros a priori por su bajo estado de forma.

El malagueño pada de tener un sitio en el once inicia en el anterior encuentro a ni siquiera disponer de un hueco entre los elegidos. La crisis es un hecho a la espera de lo que pueda suceder a corto plazo. El responsable del vestuario completa la nómina con un par de efectivos de la cantera.

La expedición cadista que realiza el desplazamiento a territorio oscense está formada por los porteros David Gil, Víctor Aznar y Rubén Rubio; los defenas Iza Carcelén, Juan Díaz, Jorge Moreno, Iker Recio, Pelayo Fernández, Mario Climent y Raúl Pereira; los centrocampistas Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Yussi Diarrra y Joaquín González; los extremos José Antonio de la Rosa y Antoñito Cordero; y los delanteros Roger Martí, Dawda Camara, Álvaro García Pascual y Jerónimo Dómina.