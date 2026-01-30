El entrenador del Cádiz CF da un tirón de orejas a Ontiveros

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el viernes 30 de enero la rueda de prensa previa al partido contra el Huesca correspondiente a la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 1 de febrero en el estadio El Alcoraz (a partir de las seis y media de la tarde). El técnico fue claro en algunas cuestiones planteadas durante su comparecencia.

Garitano fue preguntado por la situación de Javier Ontiveros, que no termina de ofrecer un buen rendimiento con la segunda vuelta ya iniciada. El entrenador no se mordió la lengua y explicó su versión sobre el estado del talentoso futbolista. Fue como si la paciencia hubiese llegado a un límite. "Llevamos tiempo intentado que se ponga bien", pero la realidad es que "no conseguimos que esté al cien por cien".

El marbellí está jugando poco porque no está a tope físicamente. Fue titular en el encuentro ante el Granada per sigue sin ofrecer el excelente rendimiento que dio en la primera parte de la temporada 2024-25.

El preparador cadista diferenció entre los futbolistas que no acierten, con "los que voy a muerte", y otros con los que "es difícil" estar a muerte con ellos. "Los jugadores deben asumir la responsabilidad que tienen, ha llegado el momento", señaló Garitano. La situación de Ontiveros se complica. El malagueño tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

"Estamos intentando recuperar a los jugadores importantes pero no se está dando por una cosa u otra", remató el inquilino del banquillo del Cádiz CF. Suso, otro de los futbolistas de calidad del conjunto amarillo está lesionado y se ha perdido los últimos ocho encuentros del campeonato.