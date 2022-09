Por qué el parón liguero le viene bien al Cádiz CF

No pudo ser más oportuna la victoria por la mínima (0-1) que el Cádiz CF consiguió en el terreno del Real Valladolid el pasado viernes 16 de septiembre en el choque que alzó el telón de la sexta jornada del campeonato.

El conjunto amarillo se despojó de la pegajosa etiqueta de perdedor que le acompañaba desde el comienzo de la temporada 2022/23. Las cinco derrotas acumuladas en un sólo un mes eran una carga insoportable hasta que en el estadio José Zorrilla fue capaz de detener una secuencia negativa y abrir una positiva que ahora pretende extender en el tiempo. La consecuencia inmediata del triunfo es abandonar la condición de colista.

El Cádiz CF protagonizó su primera victoria del nuevo curso justo antes del parón liguero (llega el turno de las selecciones nacionales el último fin de semana de septiembre) que afronta con la tranquilidad que le confieren esos tres puntos de oro.

Las alarmas que resonaron con tanto estruendo en los albores del torneo quedan desactivadas a la espera de la respuesta que dé el equipo cuando vuelva a rodar el balón en el césped el próximo mes de octubre.

El estadio José Zorrilla fue el escenario de la primera vez del Cádiz CF esta temporada en no pocos aspectos relevantes en el fútbol: puntos, gol a favor y portería a cero. Todo en un mismo partido que en realidad era más que un partido por el pesado lastre que arrastraba.

Los hombres entrenados por Sergio González aguantaron la presión en un momento complicado y lucharon hasta la extenuación para abrir la cuenta esta temporada y además tumbar a un rival directo en la continua batalla por la salvación. El gol del triunfo, obra de Álvaro Negredo, llegó en los minutos de prolongación, rebasado el 90 y casi sin margen de reacción para los blanquivioletas.

Una vez abierta la producción, la cuestión es si la parada de la Liga beneficia o perjudica al Cádiz CF. El calendario obligar a hacer un stop justo después de ganar, aunque una cosa es el resultado y otra las sensaciones que transmite el equipo.

Y las sensaciones en el juego no terminan de ser buenas. Tan urgente era la primera victoria como necesario es mejorar, y mucho, de cara a las citas venideras. El equipo amarillo estuvo no mal, sino muy mal, en la segunda parte del envite contra los pucelanos. Pero no siempre se puede contar con la suerte.

Estas dos semanas de parón le vienen bien al Cádiz CF para seguir trabajando en el ensamblaje de piezas, en la conjunción del equipo y, sobre todo, en la puesta a punto de jugadores que aún no están al cien por cien, como por ejemplo Rubén Alcaraz y Theo Bongonda. El extremo seguirá tomando ritmo con su selección (Congo).

Otros jugadores con problemas físicos tienen días por delante para recuperarse, como Lozano y Fali, fuera de la convocatoria del último partido.